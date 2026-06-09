Avec un grand Victor Wembanyama, les Spurs relancent les Finals !

Dans un Madison Square Garden bouillant, les Knicks ratent leur début de match. Ils perdent trois ballons lors des cinq premières minutes et les Spurs saisissent l’occasion. Dans le sillage du duo Victor Wembanyama – Stephon Castle (23 points, 5 rebonds, 5 passes), qui vit dans la raquette, ils débutent le match sur un 7-0, avant qu’un 2+1 de Wemby ne leur donne déjà dix longueurs d’avance (19-9).

C’est la grinta, et l’adresse, de Josh Hart qui réveille New York, mais les Spurs ne relâchent pas leur pression. Ils limitent Jalen Brunson (32 points, 5 rebonds, 5 passes) à 2/7 aux tirs et un tir primé de Julian Champagnie (12 points) les met à +12 en fin de premier quart-temps (33-21).

Voilà les Knicks !

Les hommes de Mitch Johnson perdent leur rigueur pendant quelques minutes, et c’est suffisant pour relancer les Knicks. Une faute sur un 3-points d’OG Anunoby (28 points), un 2+1 concédé sur Karl-Anthony Towns (11 points, 8 rebonds), puis un oubli sur Anunoby à 3-points terminent un 14-4 (40-38) !

Alors que Wemby souffle, c’est Stephon Castle qui stoppe l’hémorragie. Le meneur continue d’agresser la défense des Knicks pour marquer 7 des 9 prochains points de San Antonio. New York prend pourtant l’avantage pour la première fois du match grâce à deux tirs primés coup sur coup d’OG Anunoby et de Jalen Brunson (50-49).

Victor Wembanyama répond avec un 5-0 à lui tout seul, mais les trois dernières minutes sont à sens unique. Comme lors du Game 2, les Spurs perdent le fil collectif, tandis que les Knicks retrouvent leur altruisme. Derrière le trio Brunson – Hart – Anunoby, ils terminent la mi-temps sur un 14-3 pour rentrer aux vestiaires à +7 (64-57) !

San Antonio reprend la main

Comme en début de match, New York rate son entame de mi-temps. Deux pertes de balle évitables en une minute se transforment en six points de Julian Champagnie (64-63).

Un tour de magie de Jalen Brunson, qui marque avec la faute dos au panier et en mouvement, retarde l’inévitable, mais un 3-points de Devin Vassell (11 points) redonne logiquement l’avantage aux Spurs.

Les coéquipiers de Victor Wembanyama confirment, et un 7-0 conclu par un tir longue distance du Français remet les Texans à +3 (84-81). New York reste dans le coup grâce à plusieurs rebonds offensifs, avant que les deux équipes se rendent coup pour coup. Landry Shamet et Julian Champagnie marquent tous les deux de loin, Jordan Clarkson (10 points) et Dylan Harper (13 points, 9 rebonds) aussi, et San Antonio mène d’un petit point (92-91).

New York s’accroche

Agressive, la défense des Spurs domine les trois premières minutes du dernier quart-temps. New York reste muet, mais San Antonio ne prend que sept points d’avance (98-91). Une séquence pèse alors lourd.

Victor Wembanyama marque à 3-points avec la faute de Mitchell Robinson pour donner dix points d’avance à San Antonio, mais Mike Brown fait tourner son index en l’air avec jugeote. Sur le ralenti, on comprend que c’est en fait Keldon Johnson qui pousse le pivot des Knicks dans le dos. Le 3-points est donc annulé et, dans la foulée, Jalen Brunson ramène New York à deux possessions (100-95).

Wemby et Fox font taire le Garden

Wemby et De’Aaron Fox (12 points, 8 passes) gardent les Spurs devant, mais une contre-attaque de Dylan Harper à un contre trois se termine par un contre d’OG Anunoby, qui se transforme dans la foulée en 2+1 pour Jalen Brunson (104-100). Victor Wembanyama prend alors ses responsabilités. Il marque deux fois de suite et bâche une tentative de lay-up gourmande de Landry Shamet pour permettre à son équipe de faire un mini-break (108-100).

À moins de trois minutes de la fin, le Garden se met debout alors que Jalen Brunson tente de prendre les choses en main (108-104). Les Knicks enchaînent une possession défensive parfaite, mais Stephon Castle envoie une prière à 3-points au buzzer des 24 secondes qui tombe dedans (111-104).

Deux derniers 3-points de Jalen Brunson et d’OG Anunoby font espérer New York jusqu’au bout, mais un tir dans la raquette de De’Aaron Fox et deux lancers-francs de Stephon Castle dans les 12 dernières secondes scellent la première victoire des Spurs dans ces Finals. La pression sera sur les Knicks pour le Game 4 !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Victor Wembanyama s’est rattrapé. On avait laissé Wemby au plus bas, avec un ballon perdu et un ultime tir raté qui avaient coûté le Game 2 aux Spurs. On l’a retrouvé sur le parquet de New York, zen et en mission. Il a ouvert le match par un dunk, et San Antonio s’est appliqué à lui faire poser des écrans plus bas pour pouvoir contrecarrer la défense des Knicks. Le Français a dominé la raquette pendant toute la rencontre, avec 9 points pour donner le ton dans le premier quart-temps et 10 dans l’ultime période pour aller chercher la victoire. Les Spurs ont également beaucoup plus attaqué le duo Brunson – Towns sur pick-and-roll, et ça leur a réussi.

– Les Knicks dominent encore le deuxième quart-temps. Après le 31-18 du Game 2, les Knicks ont fait encore mieux cette nuit, gagnant le deuxième quart-temps 42-24 derrière 74% de réussite aux tirs, 67% à 3-points et 8/8 aux lancers-francs. La menace est venue de partout. OG Anunoby a été incroyablement juste, Jalen Brunson a trouvé son rythme, Karl-Anthony Towns a choisi ses moments avec précision, et même Jordan Clarkson, qui n’était pas entré en jeu lors du Game 2, a donné sept bonnes minutes à New York. En face, si le duo Castle – Wemby a marqué 17 des 24 points de son équipe, la défense des Knicks a isolé les deux joueurs du jeu collectif des Spurs.

– Stephon Castle répond au défi Brunson. On attendait Victor Wembanyama et on l’a eu, mais Stephon Castle a également réalisé une première mi-temps de très haute volée, avec 18 de ses 23 points. Face à lui, Jalen Brunson a connu des hauts et des bas. Il a terminé le match avec 32 points, mais sur un pourcentage de nouveau suspect (11/25 aux tirs). Le meneur des Knicks a également perdu cinq ballons. Et ses 12 points dans le dernier quart-temps n’ont pas permis aux Knicks de réaliser le hold-up.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.