Trey Murphy III attise toujours les convoitises

Pour la cinquième année de sa carrière NBA, Trey Murphy III a produit ses meilleurs chiffres, finalement dans la lignée de ceux de sa quatrième année, avec 21.5 points, 5.7 rebonds, 3.8 passes et 1.5 interception sur une soixantaine de matchs, à 47% au shoot, 38% à 3-points et 89% aux lancers-francs.

Forcément, avec une telle production statistique et un nouveau statut de première option de l’équipe, le joueur des Pelicans plaît à un paquet de franchises en quête de renfort à l’aile et d’un coup de boost en attaque. En ce sens, Marc Stein rapporte que New Orleans reçoit des appels et que, pour la première fois depuis l’arrivée de Joe Dumars dans les bureaux, la franchise accepte d’y répondre, se montrant ainsi à l’écoute des offres.

Le problème, c’est que les Pelicans en demanderaient « beaucoup » (trop ?) et que cela pourrait donc refroidir plusieurs prétendants. Néanmoins, on apprend que les Pistons et les Pacers font partie des premières équipes intéressées par les services de l’ailier de bientôt 26 ans, longtemps considéré comme intouchable en Louisiane.

Sous contrat jusqu’en 2029, avec 87 millions de dollars à recevoir d’ici là, « Trigga Trey » a toutes les qualités pour répondre aux besoins de Detroit comme d’Indiana, notamment sur les ailes.

Mais c’est bien sa qualité de shoot qui séduit le plus dans la NBA moderne : 38% à 3-points sur près de 7 tentatives en carrière, avec même un record personnel à 12 paniers primés réussis dans un match. Pas un hasard donc si, depuis plusieurs années, on le retrouve régulièrement dans les rumeurs de transfert…

Trey Murphy III Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NO 62 13:56 39.4 38.2 88.2 0.8 1.6 2.4 0.6 1.0 0.4 0.3 0.1 5.4 2022-23 NO 79 30:59 48.4 40.6 90.5 0.7 2.8 3.6 1.4 2.0 1.1 0.8 0.5 14.5 2023-24 NO 57 29:39 44.3 38.0 81.5 0.7 4.2 4.9 2.2 1.2 0.9 0.6 0.5 14.8 2024-25 NO 53 34:59 45.4 36.1 88.7 0.9 4.2 5.1 3.5 2.1 1.1 1.9 0.7 21.2 2025-26 NO 66 35:28 47.0 37.9 88.6 1.0 4.8 5.7 3.8 2.1 1.5 1.8 0.4 21.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.