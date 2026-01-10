Cinq joueurs des Pelicans intouchables, dont Zion Williamson et Trey Murphy III

Bons derniers de la conférence Ouest, les Pelicans auraient pu profiter de la « trade deadline » à venir pour laisser partir des éléments sur lesquels ils ne comptent plus pour la suite de leur reconstruction.

Finalement, Chris Haynes rapporte que les dirigeants de NOLA auraient déjà dressé une liste de joueurs intouchables : Zion Williamson, Trey Murphy III, Herb Jones, Derik Queen et Jeremiah Fears.

Selon toute vraisemblance, et à moins d’une offre difficilement refusable, ces cinq éléments feront donc encore partie de l’effectif des Pelicans après le 5 février, date limite pour effectuer un transfert. Alors qu’il s’agit, pourtant, de leurs cinq meilleurs atouts sur le marché.

Peut-être que les dirigeants de La Nouvelle-Orléans ont apprécié ce qu’a montré l’équipe à la mi-décembre, quand elle a aligné cinq victoires de suite autour de son quintet Fears – Jones – Murphy III – Williamson – Queen.

Ou peut-être qu’après le transfert de Trae Young (à la contrepartie jugée faiblarde), c’est un moyen de faire monter les enchères pour Zion Williamson, Trey Murphy III et Herb Jones, tous cités dans des rumeurs de transfert ces dernières semaines.

On a par contre du mal à imaginer un départ des rookies Derik Queen et Jeremiah Fears, qui montrent de belles choses depuis bientôt trois mois.