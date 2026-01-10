Matchs
Cinq joueurs des Pelicans intouchables, dont Zion Williamson et Trey Murphy III

Outre Zion Williamson et Trey Murphy III, les Pelicans n’entendent pas se séparer de Derik Queen, Herb Jones et Jeremiah Fears d’ici la « trade deadline ».

PelicansBons derniers de la conférence Ouest, les Pelicans auraient pu profiter de la « trade deadline » à venir pour laisser partir des éléments sur lesquels ils ne comptent plus pour la suite de leur reconstruction.

Finalement, Chris Haynes rapporte que les dirigeants de NOLA auraient déjà dressé une liste de joueurs intouchables : Zion Williamson, Trey Murphy III, Herb Jones, Derik Queen et Jeremiah Fears.

Selon toute vraisemblance, et à moins d’une offre difficilement refusable, ces cinq éléments feront donc encore partie de l’effectif des Pelicans après le 5 février, date limite pour effectuer un transfert. Alors qu’il s’agit, pourtant, de leurs cinq meilleurs atouts sur le marché.

Peut-être que les dirigeants de La Nouvelle-Orléans ont apprécié ce qu’a montré l’équipe à la mi-décembre, quand elle a aligné cinq victoires de suite autour de son quintet Fears – Jones – Murphy III – Williamson – Queen.

Ou peut-être qu’après le transfert de Trae Young (à la contrepartie jugée faiblarde), c’est un moyen de faire monter les enchères pour Zion Williamson, Trey Murphy III et Herb Jones, tous cités dans des rumeurs de transfert ces dernières semaines.

On a par contre du mal à imaginer un départ des rookies Derik Queen et Jeremiah Fears, qui montrent de belles choses depuis bientôt trois mois.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Zion Williamson 24 28:50 57.4 0.0 71.2 2.4 3.4 5.8 3.4 2.4 1.2 0.5 2.2 22.8
Trey Murphy Iii 36 35:35 49.7 38.5 90.3 1.2 4.9 6.2 3.5 1.9 1.6 0.2 2.1 21.7
Jordan Poole 21 27:03 36.2 30.8 91.5 0.3 1.4 1.7 3.4 1.9 0.7 0.4 2.7 15.3
Saddiq Bey 34 29:53 44.2 31.8 80.6 1.7 4.1 5.9 2.3 0.6 0.9 0.1 1.0 15.1
Jeremiah Fears 40 26:42 43.8 32.8 78.7 0.7 2.9 3.6 3.2 2.5 1.3 0.2 1.8 14.4
Derik Queen 39 26:06 49.6 17.9 77.4 1.7 5.8 7.5 4.3 2.5 1.1 1.0 3.1 12.9
Herbert Jones 23 28:18 39.4 33.3 81.3 1.1 2.6 3.7 2.3 1.3 1.7 0.3 3.3 9.5
Bryce Mcgowens 25 19:41 47.8 46.7 75.0 0.4 1.8 2.1 1.4 0.6 0.6 0.1 1.7 8.0
Jose Alvarado 35 22:10 42.4 36.1 82.6 0.4 2.4 2.8 3.3 1.3 1.0 0.1 2.1 7.9
Yves Missi 32 17:39 56.8 0 55.8 2.7 2.6 5.3 1.2 0.8 0.3 1.2 1.6 5.2
Karlo Matković 27 11:58 62.0 37.0 41.7 0.8 2.5 3.3 0.7 0.6 0.3 0.7 1.5 4.8
Micah Peavy 34 15:39 39.9 25.4 73.3 0.9 1.3 2.2 1.1 0.3 0.6 0.1 1.7 4.7
Deandre Jordan 2 11:30 80.0 0 50.0 2.0 3.0 5.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 4.5
Jordan Hawkins 30 14:02 32.2 30.9 76.5 0.4 1.2 1.6 0.7 0.6 0.2 0.2 0.7 4.5
Trey Alexander 5 8:24 66.7 66.7 0 0.0 0.8 0.8 1.0 0.2 0.2 0.2 0.8 2.8
Kevon Looney 16 14:11 40.0 11.1 62.5 2.3 2.7 5.0 1.6 0.5 0.4 0.5 1.9 2.6
Hunter Dickinson 1 5:00 50.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 2.0 2.0

