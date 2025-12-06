Matchs
Les Pelicans prêts à faire exploser leur effectif ?

Publié le 6/12/2025 à 15:17

Derniers de la NBA avec trois victoires pour vingt défaites, les Pelicans seraient à l’écoute d’offres pour des joueurs comme Zion Williamson, Herb Jones et Trey Murphy III.

Après avoir changé de coach, les Pelicans vont-ils passer à la prochaine étape, et se séparer de joueurs majeurs ? Dernière de la NBA avec 13% de victoires, la franchise peut déjà penser à la saison prochaine, et selon l’insider Jake Fisher, les dirigeants seraient enclins à construire autour des rookies Jeremiah Fears et Derik Queen.

Ce qui signifie du même coup qu’ils seraient prêts à se séparer de Zion Williamson, mais aussi Trey Murphy III et Herb Jones. A l’infirmerie, Williamson n’intéresserait finalement pas grand monde et sa cote est faible. En revanche, Murphy et Jones possèdent ce profil si recherché de “3-and-D” et notre confrère rapporte que la direction est ouverte à la discussion.

Les Pelicans pourraient en profiter pour demander plusieurs premiers tours de draft en échange de l’un des joueurs. Pourquoi ? Parce que l’équipe ne possède aucun choix de premier tour en 2026, après l’avoir cédé pour récupérer Queen initialement choisi par les Hawks.

