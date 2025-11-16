James Borrego active l’opération commando à La Nouvelle-Orléans

Plongés dans un scénario catastrophe depuis le début de saison, entre les défaites qui s'enchaînent et les blessures de joueurs majeurs (Dejounte Murray, Jordan Poole et Zion Williamson), les Pelicans se sont rapidement retrouvés dos au mur, et ont tranché en se séparant de leur coach Willie Green.

Son premier assistant James Borrego a pris sa succession et sait l'ampleur de la tâche qui l'attend, surtout au regard des prochains matchs à venir pour New Orleans : Golden State aujourd'hui, OKC lundi et Denver mercredi ! L'ancien coach des Hornets a d'abord eu un mot pour son prédécesseur qu'il a secondé pendant deux ans.

« C'est un jour difficile. J'ai été dans cette position, j'ai déjà été viré moi aussi. Donc c'est un jour difficile de voir l'un de tes amis, une personne à qui tu tiens, qui t'a aidé et a aidé cette franchise, être renvoyé », a-t-il déclaré. « Coachs et joueurs, on est tous responsables. Il ne s'agit pas uniquement de lui. Malheureusement, c'est un business, et la responsabilité des défaites a tendance à être portée par les coachs, dans tous les sports. Maintenant, c'est à moi de faire avancer ce groupe dans la bonne direction ».

Comme bien souvent dans ces moments-là, il sera avant tout question d'état d'esprit et pas uniquement de résultats. Ce sera d'autant plus le cas au regard des trois prochains adversaires de New Orleans. Il faudra relever la tête dans les attitudes d'abord, avant de penser à gagner.

« On doit rallier les troupes, relever la tête et se remonter le moral », a ajouté James Borrego. “On peut parler de stratégie toute la journée. Au bout du compte, ce groupe doit trouver une identité fondée sur l'esprit de compétition, capable de jouer avec beaucoup de force chaque soir. Ne pas lâcher prise quand on est menés de 10 ou 20 points, et continuer à se battre. C'est ce qu'on doit trouver (…). Je pense que c'est une identité qui ressemble à la communauté de New Orleans : résiliente, dure, fière et agressive ».

La bonne recette pour relever la tête ?

Jouer dur, mais aussi jouer ensemble, tels sont les premiers chantiers auxquels James Borrego va s'atteler, les Pelicans affichant par ailleurs la pire moyenne de la ligue au nombre de passes décisives par match avec 22.8 offrandes par match. Sa mission va ainsi être d'essayer de ramener ce côté « Spurs » qu'il a acquis durant ses deux expériences en tant qu'assistant de Gregg Popovich, de 2003 à 2010 puis de 2015 à 2018.

« Je crois beaucoup dans le partage du ballon. La dernière fois que j'étais coach principal, mon équipe menait la NBA en termes de passes. Je crois en ça, la confiance et le partage », a-t-il poursuivi. « J'ai appris avec les Spurs de San Antonio, où les joueurs faisaient bouger, partageaient le ballon et avaient confiance les uns envers les autres. C'est ça que je veux voir. »

Pour remonter la pente, les Pelicans auront aussi besoin de leurs fans et d'une union sacrée autour de leur équipe. James Borrego a terminé son intervention en leur délivrant un message clair : « Ne nous lâchez pas ».

« On vient de commencer la saison. On a un beau groupe, avec des joueurs qui se soucient de l'équipe et de la ville. On veut notre que notre identité se construise sur ce que nous ville représente. Peut-être que chacun s'en fait une représentation différente, mais pour moi, je la vois comme résiliente, dure, fière et pleine d'énergie. Et c'est ce que j'attends aussi de nos joueurs. »