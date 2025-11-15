NBA
Les Pelicans se séparent de leur entraîneur, Willie Green

NBA – Avec seulement deux victoires en douze matches, le coach de New Orleans prend la porte. Et laisse la place à James Borrego.

Willie GreenAvec six défaites pour commencer la saison régulière, Willie Green s'est rapidement retrouvé sur la sellette. Clairement, il était en danger et comme il n'a pas réussi à redresser la barre ensuite, son équipe n'ayant gagné que deux de ses douze matches, il vient d'être viré, annonce la franchise.

« Après mûre réflexion, nous avons pris la difficile décision de changer de coach », déclare Joe Dumars, le vice-président des Pelicans. « J'ai le plus grand respect pour Willie Green et je lui suis sincèrement reconnaissant pour sa contribution à la franchise et à la communauté de la Nouvelle-Orléans. Nous lui souhaitons, ainsi qu'à sa famille, beaucoup de succès pour l'avenir. »

L'entraîneur quitte donc la franchise après un passage mitigé. Il y a eu certes deux qualifications pour les playoffs (2022 et 2024), mais les Pelicans n'ont gagné que deux petites rencontres en deux séries. Plombé par les blessures, notamment les très nombreux passages à l'infirmerie de Zion Williamson, le groupe n'a jamais pu évoluer à son meilleur niveau ces dernières années, sauf peut-être en 2023/24.

Le meilleur ou pire exemple étant évidemment la terrible saison passée, terminée avec 21 succès pour 61 défaites. Et comme ce nouvel exercice partait sur les mêmes bases, Joe Dumars a décidé d'arrêter les frais.

Le premier assistant James Borrego, ancien coach des Hornets, va assurer l'intérim et il sera plongé dans le dur dès le début avec Golden State, Oklahoma City et Denver au programme des trois prochains matches…

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Zion Williamson 5 31:24 48.7 0 66.7 3.2 3.6 6.8 4.6 3.4 2.0 0.2 2.4 22.8
Trey Murphy Iii 12 36:05 45.6 35.8 92.7 1.8 5.1 6.8 3.4 1.8 1.3 0.2 2.2 19.8
Jordan Poole 7 30:17 35.4 33.9 96.9 0.4 1.3 1.7 3.4 2.1 0.3 0.3 2.6 17.3
Jeremiah Fears 12 26:30 43.1 34.9 83.9 0.8 2.2 2.9 3.1 2.4 2.0 0.0 2.3 14.4
Saddiq Bey 12 27:25 43.1 40.0 72.0 1.7 2.9 4.6 2.1 0.6 0.7 0.0 1.0 12.5
Derik Queen 12 22:05 48.5 10.0 75.7 1.8 4.3 6.0 2.3 2.1 1.0 0.6 3.1 10.6
Herbert Jones 12 30:40 42.6 39.3 64.7 1.0 2.8 3.8 2.5 1.6 1.3 0.3 3.4 10.4
Jose Alvarado 11 19:05 41.7 43.6 80.0 0.5 2.1 2.5 2.5 0.8 1.0 0.0 1.5 6.8
Yves Missi 7 18:17 68.2 0 56.3 2.6 2.3 4.9 1.1 1.1 0.1 1.0 1.7 5.6
Deandre Jordan 2 11:30 80.0 0 50.0 2.0 3.0 5.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 4.5
Karlo Matković 10 9:30 69.0 40.0 37.5 0.6 1.9 2.5 0.5 0.3 0.0 0.5 1.0 4.5
Jordan Hawkins 11 14:00 28.3 26.7 71.4 0.4 1.4 1.7 0.5 0.4 0.2 0.0 0.5 3.9
Kevon Looney 7 14:09 34.8 16.7 50.0 1.9 2.0 3.9 1.6 0.7 0.3 0.6 2.0 2.9
Hunter Dickinson 1 5:00 50.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 2.0 2.0
Micah Peavy 8 11:15 26.1 11.1 50.0 1.1 1.1 2.3 0.6 0.3 0.1 0.1 1.6 1.8
Bryce Mcgowens 4 4:30 25.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.3 0.3 0.0 0.3 1.5

Par Jonathan Demay
