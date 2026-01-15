Trey Murphy III s’installe comme première option des Pelicans

Pour rester poli et éviter de risquer de prendre une amende comme il le dit, Trey Murphy III le formule ainsi : « J’en ai raté un bien moche. » Une référence à son tir désespéré, à 3-points et après s’être dribblé sur le pied, à la toute fin de la rencontre entre Pelicans et Nets.

Heureusement pour NOLA et lui, Saddiq Bey, peu productif dans l’ensemble mais véritable héros sur la fin, a été capable de capter le rebond long et d’aller dunker dans la foulée et donner l’avantage à l’équipe de La Nouvelle-Orléans. « Il m’a sauvé là-dessus », juge Trey Murphy III, dont le manqué ne gâche pas sa très belle soirée.

Alors que Zion Williamson faisait ses dégâts habituels à l’intérieur (25 points), l’ailier apportait du danger tant à l’extérieur que dans la raquette. En 38 minutes, il a cumulé 34 points (12/22 aux tirs dont 5/13 de loin), 9 rebonds, 5 passes et 2 interceptions.

Après le match, James Borrego se dit impressionné par sa maturité, sa constance et ses bonnes lectures. « C’est un joueur vraiment cérébral, il étudie les images plus que tout le monde. Je crois qu’il regarde chaque minute qu’il joue, il plonge dedans pour voir comment il peut être meilleur. Il le montre, il est prêt pour ces moments et on va continuer à se reposer sur lui », développe le coach.

Il demande les responsabilités

Fait notable, son joueur est demandeur niveau responsabilités : « Je veux la balle, j’ai besoin du ballon », l’entend dire son coach.

Des intentions qui se confirment dans la production chiffrée. Sur l’ensemble de la saison, l’ailier conteste à Zion Williamson (22.4 points) le titre symbolique de meilleur marqueur de l’équipe avec 22.2 points de moyenne.

Sauf que depuis deux semaines, sur six matchs pour lui, cette moyenne grimpe à près de 32 points (55% aux tirs dont 42% de loin), là où son intérieur marque 10 points de moins. Un journaliste lui demande alors s’il pense encore au All-Star Game, un objectif qu’il s’était fixé en début de saison. Mais qui, au regard de sa situation collective (les Pels restent derniers à l’Ouest), semble inatteignable malgré sa production.

« Au final, on doit gagner des matchs. Si tu ne gagnes pas de matchs, tu ne reçois pas d’accolades individuelles. Peu importe à quel point je fais bien les choses, ça n’a pas d’importance parce qu’on ne gagne pas de matchs donc aussi dur soit-il, le plus important est de gagner des matchs », rétorque ainsi lucidement le joueur de 25 ans.

Trey Murphy III Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NO 62 13:56 39.4 38.2 88.2 0.8 1.6 2.4 0.6 1.0 0.4 0.3 0.1 5.4 2022-23 NO 79 30:59 48.4 40.6 90.5 0.7 2.8 3.6 1.4 2.0 1.1 0.8 0.5 14.5 2023-24 NO 57 29:39 44.3 38.0 81.5 0.7 4.2 4.9 2.2 1.2 0.9 0.6 0.5 14.8 2024-25 NO 53 34:59 45.4 36.1 88.7 0.9 4.2 5.1 3.5 2.1 1.1 1.9 0.7 21.2 2025-26 NO 39 35:40 50.3 38.9 89.9 1.2 5.1 6.2 3.6 2.2 1.6 1.9 0.2 22.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.