Khris Middleton déjà de retour à Washington dans un deal à… six équipes !

Février 2026 : Khris Middleton est transféré par les Wizards chez les Mavericks. Juillet 2026 : Khris Middleton fait le chemin inverse. La boucle est donc déjà bouclée !

Comme révélé par ESPN, l’ancien ailier All-Star retourne à Washington via un « sign-and-trade » avec Dallas, pour un contrat de 17.6 millions de dollars sur trois ans. Dans la foulée, il est intégré à un échange beaucoup plus large, impliquant six équipes : Mavericks, Wizards, Clippers, Pistons, Bucks et Grizzlies.

Un vrai jeu de dominos, qui intègre de nombreux échanges annoncés comme ceux de John Collins, Isaiah Stewart ou encore Santi Aldama. D’Angelo Russell est également concerné, puisqu’il débarque à Memphis en provenance de Washington, accompagné de deux futurs choix du second tour de la Draft. Pour l’ancien All-Star, c’est l’occasion de relancer sa carrière dans une équipe où le départ de Ja Morant a laissé un grand vide à la mène.

On aurait pu imaginer Khris Middleton rejoindre son ami Giannis Antetokounmpo à Miami, mais le voilà finalement de retour dans une franchise qu’il connaît bien, pour y avoir joué entre février 2025 et février 2026. Sans y retrouver son niveau All-Star, l’ancien lieutenant des Bucks avait toutefois été apprécié pour son leadership et son influence auprès des jeunes joueurs du vestiaire.

À bientôt 35 ans, Khris Middleton semble désormais promis à un rôle de remplaçant de luxe. Mais sa qualité de shoot et son expérience peuvent encore se greffer intelligemment autour de Trae Young, Anthony Davis, Alex Sarr ou encore AJ Dybantsa. Un renfort malin pour une formation de DC qui vise plus que jamais un retour en playoffs…

Khris Middleton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DET 27 17:36 44.0 31.1 84.4 0.1 1.7 1.9 1.0 2.0 0.6 0.4 0.1 6.1 2013-14 MIL 82 30:00 44.0 41.4 86.1 0.7 3.0 3.8 2.1 3.0 1.0 1.5 0.2 12.1 2014-15 MIL 79 30:06 46.7 40.7 85.9 0.6 3.8 4.4 2.3 2.3 1.5 1.4 0.1 13.4 2015-16 MIL 79 36:06 44.4 39.6 88.8 0.6 3.3 3.8 4.2 2.6 1.7 2.3 0.2 18.2 2016-17 MIL 29 30:39 45.0 43.3 88.0 0.4 3.9 4.2 3.4 2.7 1.4 2.2 0.2 14.7 2017-18 MIL 82 36:22 46.6 35.9 88.4 0.5 4.7 5.2 4.0 3.3 1.5 2.3 0.3 20.1 2018-19 MIL 77 31:05 44.1 37.8 83.7 0.6 5.3 6.0 4.3 2.2 1.0 2.3 0.1 18.3 2019-20 MIL 62 29:53 49.7 41.5 91.6 0.7 5.5 6.2 4.3 2.3 0.9 2.2 0.1 20.9 2020-21 MIL 68 33:22 47.6 41.4 89.8 0.8 5.2 6.0 5.4 2.4 1.1 2.6 0.1 20.4 2021-22 MIL 66 32:26 44.3 37.3 89.0 0.6 4.8 5.4 5.4 2.4 1.2 2.9 0.3 20.1 2022-23 MIL 33 24:16 43.6 31.5 90.2 0.8 3.4 4.2 4.9 2.1 0.7 2.2 0.2 15.1 2023-24 MIL 55 27:02 49.3 38.1 83.3 0.7 3.9 4.7 5.3 2.6 0.9 2.3 0.3 15.1 2024-25 MIL 23 23:13 51.2 40.7 84.8 0.2 3.5 3.7 4.4 2.3 0.7 1.6 0.2 12.6 2024-25 WAS 14 22:04 41.3 27.7 86.8 0.6 3.1 3.7 3.4 1.6 1.3 1.4 0.2 10.7 2025-26 DAL 29 21:06 40.4 39.1 91.0 0.7 2.6 3.3 2.2 2.0 0.5 1.8 0.0 10.0 2025-26 WAS 34 24:19 43.3 33.3 84.1 0.9 3.1 3.9 3.3 2.5 0.8 1.7 0.3 10.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.