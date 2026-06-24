Défendre, jouer sans ballon… AJ Dybantsa est prêt à tout à Washington

On a presque pu croire à une erreur d’Adam Silver pour un moment aussi important de l’intersaison. Mais AJ Dybantsa avait décidé d’annoncer son arrivée en NBA à sa manière, et avec un hommage à son père. C’est donc Anicet Dybantsa Jr qui a été annoncé comme le premier pick de cette Draft 2026 mardi à Brooklyn.

«Vous pouvez continuer de m’appeler AJ» a-t-il toutefois précisé en conférence de presse. A peine sorti de la scène du Barclays Center, Dybantsa n’avait déjà plus qu’une idée en tête, vite rejoindre Washington et se mettre au boulot.

«Je sais que j’ai beaucoup de travail à faire» a réagi l’ancien joueur de BYU. «Mais évidemment cette soirée est une célébration de tous le gros travail que j’ai fait par le passé, donc maintenant je vais en profiter. Mais j’ai un avion demain matin, et je vais probablement m’entraîner demain si je peux, s’ils me le permettent.»

Les Wizards apprécieront la promesse d’implication de leur nouvelle star, un temps en concurrence avec Darryn Peterson, voire Cameron Boozer, pour être le premier appelé de sa promotion.

«J’étais très confiant» a-t-il clamé à NBA.com. «Je parie sur moi depuis un moment maintenant. Depuis environ la fin du collège, j’étais le numéro 1, donc ce n’était pas dans les plans d’être plus bas dans la Draft.» «Je voulais clairement être le numéro un de la Draft NBA et être dans la même discussion que les LeBron James, Cooper Flagg, Allen Iverson, et ce genre de joueurs» a-t-il insisté en conférence de presse.

Apprendre de Trae Young et Anthony Davis

Chez les Wizards, Dybantsa ne va toutefois pas débarquer dans le même contexte que ses inspirations de grandeur. La franchise de D.C. est peut-être encore dans les tréfonds de l’Est et de la ligue, mais elle avait déjà entamé sa reconstruction avant même la Lottery puis la sélection de l’ailier.

Le meilleur marqueur de NCAA la saison passée va cohabiter avec deux All-Stars, Trae Young, qui a resigné dans la capitale, et Anthony Davis, qui semble vouloir s’inscrire dans la durée à Washington. «Les Wizards ont évidemment un super noyau dur de jeunes, et le potentiel est là» a estimé Dybantsa. «Je pense que je peux les aider un peu. Puis ils ont resigné Trae Young, ils ont ‘A.D.’ en plus de leurs jeunes joueurs, je pense que nous pouvons faire de grandes choses. Arriver dans la ligue et ne pas avoir de vétérans autour, c’est difficile. Mais avoir des vétérans, des All-Stars comme Trae Young et Anthony Davis, je peux tirer des choses d’eux et apprendre facilement.»

AJ Dybantsa a expliqué à ESPN avoir déjà eu des nouvelles d’Alex Sarr entre autres, impatients de pouvoir découvrir leur nouveau coéquipier. Le joueur de 19 ans va désormais devoir trouver sa place dans le jeu de l’entraîneur Brian Keefe, et se fondre dans un cinq déjà bien doté en joueurs qui espéreront bien avoir le ballon.

«Je peux amener ma polyvalence» a envisagé Dybantsa. «Je pense que je peux me fondre comme un joueur sans ballon, qui peut scorer de plein de façons différentes, en transition, en catch-and-shoot, en sortie de dribble.» Evoluer aux côtés de Trae Young, un des meilleurs distributeurs de la ligue devrait l’aider en cela, même si cela pourrait nécessiter quelques ajustements… A commencer par leurs numéros de maillot, alors que Young s’est amusé sur les réseaux sociaux d’avoir en commun avec son rookie le numéro 3 et la nécessité d’en «parler prochainement«.

Welcome to DC @AJ_Dybantsa !!

The story has been written🙏🏽 The City is Ready!

We’ll talk about that # soon 😉 — Trae Young (@TheTraeYoung) June 24, 2026

«J’ai le sentiment que je peux vraiment bien jouer avec Trae sur la ligne arrière» a assuré AJ Dybantsa. «C’est un super facilitateur et meneur, et nous pouvons clairement jouer sans ballon l’un aux côtés de l’autre. Je pense pouvoir trouver un équilibre. Peu de gens ont pu le voir évidemment à BYU. Mais je peux jouer sans ballon. Je le faisais à Prolific Prep (où il a évolué au lycée, ndlr), je jouais avec Tyran Stokes (parmi les favoris de la Draft 2027) et d’autres joueurs ‘numéros un’. Quand je joue pour Team USA, je ne suis pas l’option numéro un.»

«Si on te choisit, nous voulons que tu défendes tout terrain et que tu tiennes ton joueur»

Option numéro un, deux, ou trois, AJ Dybantsa ne devrait pas avoir de mal à trouver un moyen d’être productif alors que son talent saute aux yeux, en particulier offensivement. Son gabarit et sa détermination pourraient être tout aussi utiles aux Wizards de l’autre côté du parquet, alors que Washington était le pire defensive rating de la ligue la saison passée.

«Ils m’ont mis au défi quand ils m’ont parlé, ils m’ont dit, ‘si on te choisit, nous voulons que tu défendes tout terrain et que tu tiennes ton joueur’» a expliqué Dybantsa. «J’amène clairement ça aussi. Je peux amener tout ce dont ils ont besoin que je fasse. S’ils veulent que je suis uniquement un défenseur, je pense que je peux le faire. S’ils veulent que je ne sois qu’un scoreur, je peux le faire. Mais je pense avoir la capacité d’être un «two-way player». J’ai beaucoup travaillé sur mon tir à 3-points sur réception de passe. Ou à essayer de défendre sur le meilleur joueur adverse. Je pense que nous pouvons vraiment mettre la pagaille en me fondant avec leurs autres longs ailiers qu’ils ont déjà en défense.»

Première étape, la Summer League à partir du 9 juillet prochain, voire plus tôt encore si les Nets décident de participer à celle organisée en Californie par les Warriors et les Kings, ou à celle tenue à Salt Lake City.