Trae Young verrouille son avenir à Washington pour 212 millions

Fin du suspense concernant Trae Young, à une semaine de l’ouverture de la « free agency ». D’après les informations d’ESPN, le meneur All-Star de 27 ans a en effet accepté de rester avec les Wizards pour 212 millions de dollars sur quatre ans, avec une « player option » sur la quatrième saison.

Un choix attendu, même si Trae Young avait décliné son option à 48.97 millions de dollars pour la saison 2026/27. De quoi lui permettre de devenir « free agent », mais aussi et surtout de négocier un nouveau bail longue durée avec Washington, qui restait favori pour le conserver.

Le contrat correspond au maximum qu’une autre équipe pouvait lui offrir sur quatre ans. Les Wizards pouvaient théoriquement monter plus haut, jusqu’à cinq ans et près de 288 millions de dollars, mais les deux camps ont donc trouvé un terrain d’entente avec cette formule plus courte.

Désormais sous contrat garanti jusqu’à l’été 2029, Trae Young touchera donc un peu plus de 50 millions de dollars par an. Un investissement important, mais finalement cohérent avec son profil, dans une NBA où les créateurs sur pick-and-roll, capables de scorer loin du cercle et de générer des tirs pour les autres, restent extrêmement précieux. Même avec ses limites défensives, et même après une saison perturbée par les blessures.

C’est désormais à lui d’incarner le nouveau projet des Wizards, aux côtés d’Anthony Davis, Alex Sarr et sans doute AJ Dybantsa la saison prochaine. Washington investit en tout cas beaucoup sur un meneur aussi talentueux que clivant, avec l’idée qu’il peut boucler la reconstruction du club. Maintenant, il ne reste plus qu’à décoller !

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 30:54 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ATL 60 35:20 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.3 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 33:43 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ATL 76 34:54 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 0.9 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 34:48 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 2023-24 ATL 54 35:58 43.0 37.3 85.5 0.4 2.3 2.8 10.8 2.0 1.3 4.4 0.2 25.7 2024-25 ATL 76 36:02 41.1 34.0 87.5 0.5 2.6 3.1 11.6 1.9 1.2 4.7 0.2 24.2 2025-26 ATL 10 28:00 41.5 30.5 86.3 0.0 1.5 1.5 8.9 2.0 1.0 2.6 0.1 19.3 2025-26 WAS 5 20:48 59.5 42.9 70.8 0.8 2.2 3.0 6.2 2.6 0.6 2.6 0.2 15.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.