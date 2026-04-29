Potentiel numéro 1 de la Draft 2027, Tyran Stokes a choisi Kansas

Également courtisé par Kentucky, Tyran Stokes a finalement décidé de disputer sa saison universitaire sous les couleurs de Kansas, après plusieurs mois de réflexion. Une sacrée prise pour les Jayhawks, qui mettent la main sur celui qui est globalement considéré comme le futur premier choix de la Draft 2027.

Après Darryn Peterson, qui a récemment inscrit son nom à la Draft 2026, Bill Self aura donc l’opportunité de diriger un autre « prospect » de qualité, qui fêtera ses 19 ans en fin d’année.

« Tyran est l’un des jeunes les plus polyvalents que j’ai pu recruter », se réjouit déjà le coach de Kansas. « C’est un scoreur, mais aussi un super rebondeur. Il est puissant et il peut être un très bon facilitateur, mais ce qu’il fait peut-être de mieux, c’est passer le ballon. Il a été bien plus exposé que la plupart des jeunes de son âge, mais il arrivera ici avec la capacité d’assumer toutes les énormes attentes placées en lui. »

Un profil « all-around »

Éliminés avant le « Sweet 16 » lors des quatre dernières saisons, les Jayhawks compteront donc sur Tyran Stokes pour retrouver des couleurs, leur dernier sacre NCAA remontant à 2022.

Ailier athlétique, complet et doué balle en main, dont le jeu penche surtout vers l’intérieur mais qui se régale lorsque des espaces s’offrent à lui, le natif de Louisville (Kentucky) a passé son année « high school » à Rainier Beach (Washington). Y affichant des moyennes de 31 points, 13 rebonds, 6 passes et 4 interceptions, tout en remportant le titre lycéen à l’arrivée.

Retenu pour le dernier « McDonald’s All-American Game », Tyran Stokes a également brillé en sélection jeunes avec Team USA, décrochant notamment une médaille d’or à la Coupe du monde U17 en 2024 puis une autre à la Coupe du monde U19 en 2025.