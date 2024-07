Coupe du monde U17 : le sacre écrasant des Etats-Unis de Cameron Boozer

Et de sept ! La domination des Etats-Unis sur la catégorie U17 est sans partage puisque, dimanche, Team USA a remporté la Coupe du monde pour la septième fois d’affilée !

Et les Américains n’ont laissé que des miettes aux autres, comme à l’Italie, battue 129-88 en finale ! Avant cela, les joueurs de Sharman White avaient écrasé tout le monde ou presque puisqu’ils terminent la compétition avec un écart moyen de 64 points ! Seule la France, battue 104-81 lors du premier match de poules, a résisté…

La France termine 9e

Depuis 2010, les Américains règnent sur la catégorie, et c’est le fils de Carlos Boozer, Cameron Boozer, qui est élu MVP de la compétition. MVP de la Coupe des Amériques U16 en 2023, le jumeau de Cayden compile 24 points et 13 rebonds en finale face aux Italiens, et il est évidemment élu dans le meilleur cinq de la compétition aux côtés de son coéquipier A.J. Dybantsa, de l’Italien Maikcol Perez, du Turc Kaan Onat et du Néo-Zélandais Oscar Goodman.

Auteur de 26 points, 8 rebonds et 4 passes décisives en finale, Koa Peat réalise le doublé, puisqu’il avait été champion du monde en 2022 aux côtés de Cooper Flagg et de Ron Holland, drafté en 5e position par les Pistons.

Dans le match pour la troisième place, la Turquie a dominé devant son public la Nouvelle-Zélande (101-78), tandis que la France termine à la 9e place. Finaliste en 2022, l’Espagne est 7e.