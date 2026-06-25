Les Pistons envoient Isaiah Stewart à Memphis

Juste après avoir sélectionné Cameron Boozer avec le 3e choix de la Draft 2026, les Grizzlies ont profité de toute l’agitation du deuxième jour de celle-ci pour récupérer Isaiah Stewart. En échange, ESPN parle de trois futurs « second tour » de Draft.

Dans le viseur des Spurs, des Celtics, des Bucks ou encore du Heat, le musculeux intérieur de 25 ans viendra épauler les jeunes Cameron Boozer et Zach Edey dans la raquette, en prenant numériquement la place du regretté Brandon Clarke, alors que Santi Aldama et Taylor Hendricks se trouvent aussi dans le Tennessee.

Parmi les meilleurs remplaçants et défenseurs de la ligue à son poste, Isaiah Stewart sort d’une année aboutie avec Detroit (10 points, 5 rebonds et 1.6 contre à 33% à 3-points), au sein d’une équipe leader de sa conférence mais éliminée en demi-finale de conférence.

Son profil ne sera pas de trop pour poser les bases d’une reconstruction à Memphis, un processus qu’il connaît bien grâce à son passage chez les Pistons. Ces derniers souhaitaient d’ailleurs tourner la page « Beef Stew », tant pour récompenser un Paul Reed séduisant en playoffs que pour alléger leurs finances avec ce salaire annuel de 15 millions de dollars qui sort de leurs comptes.

De quoi aider à re-signer Jalen Duren et Ausar Thompson, en plus de permettre de recruter des shooteurs et des joueurs capables de créer du jeu autour de Cade Cunningham.

Isaiah Stewart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 DET 68 21:24 55.3 33.3 69.6 2.3 4.3 6.7 0.9 2.7 0.6 1.0 1.3 7.9 2021-22 DET 71 25:35 51.0 32.6 71.8 3.2 5.5 8.7 1.2 3.0 0.3 1.2 1.1 8.3 2022-23 DET 50 28:17 44.2 32.7 73.8 2.3 5.8 8.1 1.4 2.7 0.4 1.4 0.7 11.3 2023-24 DET 46 30:56 48.7 38.3 75.3 1.6 5.0 6.6 1.6 2.2 0.4 1.4 0.8 10.9 2024-25 DET 72 19:55 55.9 32.1 75.9 1.8 3.7 5.5 1.7 2.5 0.4 0.9 1.4 6.0 2025-26 DET 58 22:42 55.0 33.3 75.6 1.7 3.3 5.0 1.1 2.9 0.3 1.2 1.6 10.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.