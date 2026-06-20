Les Spurs intéressés par Isaiah Stewart ?

Que ce soit en récupérant Tyler Herro dans le cadre du transfert autour de Giannis Antetokounmpo ou en tentant de monter à la Draft, les Pistons ont visiblement la volonté de bouger cet été, pour continuer leur progression et faire mieux la saison prochaine que leur demi-finale de conférence de ce printemps.

D’après The Athletic, la franchise cherche des shooteurs et des joueurs capables de faire le jeu, d’où l’intérêt autour de Tyler Herro. Par conséquent, Detroit serait prêt à lâcher Isaiah Stewart, en donnant plus de responsabilités à Paul Reed, qui a montré de bonnes choses en playoffs.

L’intérieur a encore deux années de contrat et 30 millions de dollars à toucher, en sachant que la deuxième année, en 2027/28, est une « team option ». C’est donc Detroit qui aura la main pour le conserver ou non.

La future doublure de Wemby ?

De son côté, Jake Fischer ajoute à cette rumeur des franchises intéressées par le profil d’Isaiah Stewart, qui sort d’une saison à 10 points et 5 rebonds de moyenne en sortie de banc dans le Michigan. On retrouve du lourd, avec Boston et San Antonio, mais aussi Milwaukee et Miami.

Les trois franchises de la conférence Est agitent les bruits de couloir ces derniers jours, autour des situations de Giannis Antetokounmpo évidemment mais aussi de Jaylen Brown Il ne serait donc pas surprenant de voir l’intérieur des Pistons être dans la balance si un transfert à plusieurs équipes se matérialisait.

Quant aux Spurs, sans doute qu’ils pensent que ses muscles et sa présence en défense pourraient soulager Victor Wembanyama dans les longues batailles des playoffs, le Français ayant tiré la langue au fil des semaines, jusqu’à être épuisé en Finals face aux Knicks.

LEXIQUE

Team option : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) la dernière année de contrat de l’un de ses joueurs, afin qu’il termine son bail ou qu’il devienne « free agent » avec un an d’avance.

Isaiah Stewart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 DET 68 21:24 55.3 33.3 69.6 2.3 4.3 6.7 0.9 2.7 0.6 1.0 1.3 7.9 2021-22 DET 71 25:35 51.0 32.6 71.8 3.2 5.5 8.7 1.2 3.0 0.3 1.2 1.1 8.3 2022-23 DET 50 28:17 44.2 32.7 73.8 2.3 5.8 8.1 1.4 2.7 0.4 1.4 0.7 11.3 2023-24 DET 46 30:56 48.7 38.3 75.3 1.6 5.0 6.6 1.6 2.2 0.4 1.4 0.8 10.9 2024-25 DET 72 19:55 55.9 32.1 75.9 1.8 3.7 5.5 1.7 2.5 0.4 0.9 1.4 6.0 2025-26 DET 58 22:42 55.0 33.3 75.6 1.7 3.3 5.0 1.1 2.9 0.3 1.2 1.6 10.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.