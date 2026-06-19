Detroit pourrait récupérer Tyler Herro dans le transfert autour de Giannis Antetokounmpo

Et si Detroit devenait l’une des clés du dossier Giannis Antetokounmpo ? Alors que Miami continue de travailler pour mettre la main sur le « Greek Freak », Marc Stein rapporte que les Pistons apparaissent comme une possible troisième équipe pour faciliter un transfert entre le Heat et Milwaukee.

Dans ce scénario, le rôle de Detroit serait clair : récupérer Tyler Herro, qui quitterait donc la Floride dans le cadre du montage. Pour les Pistons, l’idée a du sens. En quête d’un palier supplémentaire, la franchise veut entourer son noyau dur de davantage de création et surtout d’adresse. Et Tyler Herro coche précisément cette case, avec son volume derrière la ligne à 3-points mais également sa capacité à jouer avec ou sans ballon.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Detroit est associé à un arrière scoreur. Ces dernières semaines, les Pistons ont déjà été cités dans des dossiers concernant Kyrie Irving ou Trey Murphy III. Ils seraient aussi intéressés par Zach LaVine, Coby White et Isaiah Joe, preuve que la priorité est bien identifiée.

Du soutien pour Cade Cunningham ?

Le cas Coby White reste à surveiller, même si le joueur est attendu de retour aux Hornets. D’après plusieurs échos, il pourrait malgré tout être accessible cet été, dans un marché où les lignes peuvent vite bouger.

Reste que Tyler Herro représenterait une piste plus concrète si le dossier Giannis s’accélérait. La saison passée, l’arrière du Heat a tourné à 20.5 points, 4.8 rebonds et 4.1 passes en 31.3 minutes, mais seulement sur 33 matchs. Sous contrat jusqu’en 2027, il offrirait à Detroit une option offensive immédiatement productive, pour soulager un Cade Cunningham parfois trop seul à la création, sans hypothéquer totalement la flexibilité à long terme.

Pour Miami, l’enjeu est évidemment tout autre : trouver assez de partenaires et d’arguments pour convaincre Milwaukee de lâcher son double MVP. Avec donc possiblement l’aide de Detroit pour y parvenir ?

Tyler Herro Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIA 55 27:25 42.8 38.9 87.0 0.3 3.8 4.1 2.2 1.4 0.6 1.6 0.2 13.5 2020-21 MIA 54 30:17 43.9 36.0 80.3 0.5 4.5 5.0 3.4 1.3 0.6 1.9 0.3 15.1 2021-22 MIA 66 32:35 44.7 39.9 86.8 0.5 4.5 5.0 4.0 1.4 0.7 2.6 0.1 20.7 2022-23 MIA 67 34:53 43.9 37.8 93.4 0.4 5.0 5.4 4.2 1.5 0.8 2.4 0.2 20.1 2023-24 MIA 42 33:30 44.1 39.6 85.6 0.5 4.8 5.3 4.5 1.5 0.7 2.2 0.1 20.8 2024-25 MIA 77 35:23 47.2 37.5 87.8 0.5 4.7 5.2 5.5 1.1 0.9 2.6 0.2 23.9 2025-26 MIA 33 31:18 48.0 37.8 91.7 0.4 4.4 4.8 4.1 1.9 0.7 1.9 0.4 20.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.