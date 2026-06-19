Les Pistons prêts à grimper à la Draft

À quelques jours de la Draft 2026, le président des Pistons, Trajan Langdon, a livré les grandes lignes de sa stratégie pour l’intersaison. Entre la Draft, la prolongation attendue de Jalen Duren et la recherche de shooteurs, Detroit a trouvé sa direction : construire autour de son jeune « Big Three » composé de Cade Cunningham, Ausar Thompson et Jalen Duren. Pour ce dernier, la prolongation devrait d’ailleurs être une formalité.

Pour la Draft, grâce à l’échange à trois équipes conclu en février, Detroit a récupéré le 21e choix au lieu du 28e. Une position que les Pistons comptent exploiter.

« Nous pensons pouvoir trouver un bon joueur au 21e rang », assure Trajan Langdon. « Je ne pense pas que nous chercherons à reculer ou à sortir de la Draft. En revanche, nous étudierons les opportunités de monter. »

Le dirigeant confirme à son tour que le NIL a bouleversé le paysage et le travail de recrutement, et il estime que le retour massif de prospects universitaires vers la NCAA a réduit la densité de cette cuvée 2026. Il reste toutefois convaincu qu’un joueur intéressant sera disponible au moment de choisir.

Les priorités sont claires

Comme souvent avec un choix situé en fin de premier tour, les Pistons ne cherchent pas forcément un élément capable d’avoir un impact dès sa saison rookie. La priorité sera de sélectionner le meilleur talent disponible, tout en s’assurant que son profil corresponde à l’identité de l’équipe.

« Peut-être que ce joueur ne nous aidera pas dès l’an prochain, mais davantage dans deux ou trois ans », prévient-il. « Nous avons des joueurs qui vont coûter cher et il faudra continuer à intégrer des jeunes talents. »

Le message est clair : les futurs rookies devront surtout s’inscrire autour du « Big Three » qui a porté l’équipe jusqu’à la première place de la conférence Est. « Il faut trouver des joueurs qui correspondent à nos trois meilleurs éléments et qui renforcent ce qu’ils savent faire », insiste Trajan Langdon pour conclure. « Le spacing est énorme… Avoir davantage de porteurs de balle et davantage de tir ouvre le jeu pour nos trois meilleurs joueurs. »