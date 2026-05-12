Les Grizzlies pleurent Brandon Clarke, mort à 29 ans

Terrible nouvelle à Memphis. Les Grizzlies ont annoncé ce mardi la mort de Brandon Clarke, à seulement 29 ans. Pour l’heure, les circonstances de son décès n’ont pas été précisées.

Arrivé dans le Tennessee le soir de la Draft 2019, avec le 21e choix récupéré par Memphis, l’intérieur canadien s’était rapidement imposé comme l’un des joueurs les plus appréciés du vestiaire. Mobile, dur au mal et efficace près du cercle, il avait été nommé dans la « All-Rookie First Team » en 2020, avant de devenir une pièce importante des Grizzlies de Ja Morant, notamment lors de leurs campagnes de playoffs au début de la décennie.

En sept saisons, Brandon Clarke aura disputé 309 matchs avec Memphis, pour 10.2 points et 5.5 rebonds de moyenne. Son énergie lui avait notamment valu des votes pour le trophée de meilleur sixième homme en 2022.

Ces dernières années, l’ancien joueur de Gonzaga avait été souvent freiné par les blessures, apparaissant même dans la rubrique des faits divers. Après une longue absence, puis de nouveaux pépins physiques, il n’avait disputé que deux rencontres cette saison. En mars, les Grizzlies avaient annoncé qu’il ne rejouerait pas en 2025/26.

Dans un communiqué, son agence Priority Sports a salué « la plus douce des âmes », un ami toujours présent pour ses proches, sa famille et ses coéquipiers.

Brandon Clarke Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 58 22:25 61.8 35.9 75.9 1.6 4.4 5.9 1.4 1.7 0.6 0.9 0.8 12.1 2020-21 MEM 59 23:59 51.7 26.0 69.0 1.6 3.9 5.6 1.6 1.4 1.0 0.6 0.9 10.3 2021-22 MEM 64 19:28 64.4 22.7 65.4 2.1 3.2 5.3 1.3 1.9 0.6 0.5 1.1 10.4 2022-23 MEM 56 19:28 65.6 16.7 72.3 1.6 3.9 5.5 1.3 2.3 0.6 1.0 0.7 10.0 2023-24 MEM 6 22:20 55.9 16.7 14.3 2.2 3.2 5.3 1.5 1.3 0.8 0.5 1.0 11.3 2024-25 MEM 64 18:52 62.1 5.9 70.1 2.0 3.1 5.1 1.0 2.3 0.8 0.6 0.6 8.3 2025-26 MEM 2 10:00 33.3 50.0 2.0 1.0 3.0 0.5 2.5 1.0 0.0 0.0 4.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.