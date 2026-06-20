Sans surprise, D’Angelo Russell active sa « player option »

Relancé par Dallas l’été dernier pour compenser l’absence de Kyrie Irving, D’Angelo Russell s’était accordé sur un contrat de deux ans à 13 millions de dollars avec la franchise texane, avec une deuxième année en « player option » à 5.9 millions de dollars qu’il vient d’activer pour 2026-2027, selon Jake Fischer.

Dans l’impasse à Washington où il a été envoyé en février dernier et avec qui il n’a jamais joué depuis, le meneur de 30 ans assure ainsi ses arrières, conscient qu’il ne pourra négocier un tel montant ailleurs pour la saison à venir. Sauf gros retournement de situation, les Wizards ne devraient toujours pas compter sur lui à la rentrée, surtout avec le très probable retour de Trae Young et l’arrivée attendue de Darry Peterson comme numéro 1 de la Draft.

On devrait donc se diriger vers un buy-out, à moins que la franchise de Washington ne parvienne à l’inclure dans un trade pour s’en débarrasser.

Ce ne sera pas facile tant sa cote est basse avec deux dernières saisons compliquées pour D’Angelo Russell, entre les Lakers et Brooklyn en 2024/25 et Dallas puis Washington cette saison, où il est arrivé avec Anthony Davis.

D'Angelo Russell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 LAL 80 28:14 41.0 35.1 73.7 0.6 2.8 3.4 3.3 1.8 1.2 2.5 0.2 13.2 2016-17 LAL 63 30:16 40.5 35.2 78.2 0.5 3.0 3.5 4.8 2.1 1.4 2.8 0.3 15.6 2017-18 BKN 48 25:43 41.4 32.4 74.0 0.6 3.3 3.9 5.2 1.9 0.8 3.1 0.4 15.5 2018-19 BKN 81 30:13 43.4 36.9 78.0 0.7 3.2 3.9 7.0 1.7 1.2 3.1 0.2 21.1 2019-20 GS 33 32:07 43.0 37.4 78.5 0.4 3.3 3.7 6.2 1.9 0.9 3.1 0.3 23.6 2019-20 MIN 12 32:40 41.2 34.5 87.3 0.3 4.3 4.6 6.6 1.8 1.4 3.8 0.3 21.7 2020-21 MIN 42 28:29 43.1 38.7 76.5 0.4 2.3 2.6 5.8 1.6 1.1 2.7 0.4 19.0 2021-22 MIN 65 31:57 41.1 34.0 82.5 0.4 2.9 3.3 7.1 2.0 1.0 2.5 0.3 18.1 2022-23 LAL 17 30:56 48.4 41.4 73.5 0.4 2.5 2.9 6.1 1.4 0.6 2.3 0.5 17.4 2022-23 MIN 54 32:56 46.5 39.1 85.6 0.5 2.5 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.4 17.9 2023-24 LAL 76 32:41 45.6 41.5 82.8 0.4 2.7 3.1 6.3 2.1 0.9 2.1 0.5 18.0 2024-25 LAL 29 26:19 41.5 33.3 84.9 0.3 2.5 2.8 4.7 1.8 0.8 1.7 0.1 12.4 2024-25 BKN 29 24:43 36.7 29.7 82.6 0.4 2.4 2.8 5.6 2.1 1.1 2.0 0.7 12.9 2025-26 DAL 26 19:02 40.5 29.5 71.7 0.3 2.0 2.3 4.0 1.2 0.5 1.9 0.1 10.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.