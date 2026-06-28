Nikola Jokic toujours pas pressé de prolonger à Denver…

« Je veux toujours être un Nugget pour toujours ». Voilà ce qu’avait déclaré Nikola Jokic après l’élimination de Denver au premier tour des playoffs face à Minnesota. Interrogé ensuite sur une éventuelle prolongation de contrat durant l’intersaison, le Serbe avait répété la même phrase, sans confirmer clairement ses intentions.

Près de deux mois après la sortie de route des Nuggets, Marc Stein et Jake Fischer assurent pourtant que le « Joker » envisage à nouveau de repousser les discussions autour d’une prolongation.

L’été dernier, Nikola Jokic avait déjà choisi d’attendre afin de pouvoir prétendre à un contrat plus lucratif cette année. Mais selon les deux journalistes, le triple MVP pourrait finalement repousser encore l’échéance d’un an…

Entre flexibilité… et pression ?

Techniquement, la superstar de Denver possède encore une année de contrat à un peu plus de 59 millions de dollars, puis une « player option » à 62.8 millions de dollars pour la saison 2027/28. Actuellement en Serbie pour préparer la prochaine fenêtre internationale de qualifications à la Coupe du monde 2027, Nikola Jokic ne semble donc pas pressé de sécuriser son avenir avec sa franchise de cœur.

D’autant qu’un contrat de 278 millions de dollars sur quatre ans l’attendra encore l’été prochain.

En agissant ainsi, Nikola Jokic garde la main sur son avenir, même si rien ne laisse penser qu’il ait des envies d’ailleurs. C’est aussi une façon de maintenir une forme de pression sur les Nuggets, alors que leur joueur majeur pourrait théoriquement se retrouver libre à l’été 2027 s’il décidait de ne pas activer sa « player option ».

Denver avait déjà compris le message l’été dernier, en remodelant son effectif autour de lui avec les arrivées de Cam Johnson, Tim Hardaway Jr, Bruce Brown et Jonas Valanciunas. Cette intersaison devrait être abordée avec la même ambition, alors que les premières rumeurs évoquent notamment les pistes Bogdan Bogdanovic, son compatriote, et Jaylen Brown, cité dans les rumeurs de transfert à Boston.

Denver reste confiant

Pour autant, le « front office de Denver » ne semble pas inquiet. Ben Tenzer, vice-président exécutif des opérations basket de la franchise, a même tenu un discours très apaisant sur la situation.

« On ne peut tout simplement pas s’exprimer sur ça [les négociations de prolongation] en raison du règlement de la ligue, mais vous avez entendu ce qu’il a dit sur son bonheur ici. On se sent vraiment à l’aise dans la relation qu’on a avec lui », avait-il déclaré plus tôt dans la semaine.

Même après l’élimination précoce des Nuggets, Nikola Jokic reste évidemment le centre absolu du projet. À 31 ans, le pivot a encore livré une saison régulière exceptionnelle, bouclée en triple-double de moyenne. De quoi rappeler que Denver n’a pas seulement un joueur à prolonger, mais l’un des meilleurs basketteurs de la planète à convaincre.

Nikola Jokić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 21:40 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28:25 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 32:34 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31:18 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32:00 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 DEN 72 34:33 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 DEN 74 33:28 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 33:40 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 DEN 79 34:39 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 DEN 70 36:44 57.6 41.7 80.0 2.9 9.9 12.7 10.2 2.3 1.8 3.3 0.6 29.6 2025-26 DEN 65 34:51 56.9 38.0 83.1 3.0 9.9 12.9 10.7 2.7 1.4 3.7 0.8 27.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.