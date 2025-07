Nikola Jokic ne prolongera pas tout de suite avec les Nuggets

Fin juin, on apprenait que les Nuggets allaient proposer un nouveau contrat XXL à Nikola Jokic : 212.2 millions de dollars sur trois ans, avec un premier salaire annuel fixé à 65.5 millions de dollars (et donc une moyenne de 70.7 millions de dollars par an).

Deux semaines plus tard, on apprend par le Denver-Post que le « Joker » va gentiment décliner cette offre, préférant attendre un an de plus, pour éventuellement obtenir davantage. Ce à quoi se préparait déjà sa franchise…

« Je ne suis pas sûr qu'il va accepter, parce que nous allons également lui expliquer tous les paramètres financiers à prendre en considération, selon s'il la signe maintenant ou plus tard » indiquait ainsi Josh Kroenke, le propriétaire. « Pour être tout à fait transparent, c'est notre façon de faire depuis toujours et, ensuite, il pourra prendre la meilleure décision pour sa famille et pour lui. Et nous la soutiendrons. »

Pas de quoi s'alarmer pour autant, puisque Nikola Jokic est sous contrat garanti jusqu'en 2027 (avec déjà 114.2 millions de dollars à toucher sur les deux prochaines années). Simplement, l'été prochain, il pourrait carrément recevoir 80 millions de dollars (!) en plus de la part des Nuggets (répartis sur plusieurs années).

Âgé de 30 ans, le triple MVP se laisse aussi la possibilité de voir dans quelle direction va Denver, alors que ses dirigeants lui ont ramené Cam Johnson, Tim Hardaway Jr. et Bruce Brown (en attendant Jonas Valanciunas ?) en remplacement de Michael Porter Jr. et Russell Westbrook.

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 9.9 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 ☆ DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.2 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 ☆ DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 ☆ DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 ★ DEN 79 35 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 ☆ DEN 70 37 57.6 41.7 80.0 2.9 9.9 12.7 10.2 2.3 1.8 3.3 0.6 29.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.