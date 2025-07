Les Nuggets « déterminés » à garder Jonas Valanciunas…

C'est peut-être le début d'un bras de fer entre Jonas Valanciunas et les Nuggets. Pourquoi ? Parce que Marc Stein nous révèle que la franchise du Colorado entend aller au bout de son transfert avec les Kings (officiel à partir de ce dimanche) concernant le Lituanien. Même si celui-ci a des envies de retour en Europe, pour jouer au Panathinaikos…

À Denver, on souhaite ainsi qu'il devienne le remplaçant de Nikola Jokic au poste de pivot et l'objectif est de le convaincre de rester au moins un an de plus en NBA, et donc de ne pas rejoindre la Grèce (ou une autre destination européenne) avant 2026.

Le problème, c'est qu'un contrat de trois ans (et environ 12 millions d'euros, nets d'impôts) attend Jonas Valanciunas à Athènes et il s'y est même déjà rendu pour négocier avec le club grec. Mais, sans l'accord des Nuggets pour le libérer de son contrat, il ne va pas pouvoir s'engager avec le Pana…

Néanmoins, si l'intérieur de 33 ans décide de faire une croix sur son salaire de 10.4 millions de dollars pour la saison prochaine, Denver récupérera sa « non-tax mid-level exception » de 14.1 millions de dollars, afin de signer un autre « free agent ». Bref, les deux camps vont désormais devoir discuter pour trouver un terrain d'entente.

Mid-level exception : enveloppe d’environ 13 millions de dollars dont disposent chaque année pour recruter toutes les franchises NBA qui ne payent pas de luxury tax. Elles peuvent l’utiliser sur un ou plusieurs joueurs. Une équipe qui doit payer la luxury tax dispose seulement de 9 millions. Depuis 2023/24, si une équipe dépasse largement la barre haute du salary cap (de plus de 17.5 millions de dollars), elle perd sa « mid-level exception ».

