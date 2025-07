Jonas Valanciunas est en Grèce pour négocier avec le Panathinaikos

Pour l'instant, Jonas Valanciunas est toujours un joueur NBA, et techniquement toujours un joueur des Kings. Mais le pivot lituanien est bien arrivé à Athènes, même si la presse n'a pas eu le droit de le filmer à son arrivée à l'aéroport, alors qu'il va rencontrer les dirigeants du Panathinaikos et négocier son retour en Europe.

À 33 ans, le 5e choix de la Draft 2011 en a sans doute assez de jouer les utilités, en étant baladé d'une franchise de la Grande Ligue à l'autre alors que son rôle a beaucoup diminué lors des dernières années.

Du côté de Denver, on compte bien finaliser l'échange entre Dario Saric et Jonas Valanciunas demain, et convaincre ce dernier de rester dans les Rocheuses. Néanmoins, si le joueur décide de faire une croix sur son salaire de 10.4 millions de dollars pour la saison prochaine, les Nuggets récupèreront leur « non-tax mid-level exception » de 14.1 millions de dollars afin de signer un autre « free agent ». Peut-être Al Horford, qui est toujours libre ?

En Grèce, BasketNews parle d'une offre autour de 12 millions d'euros sur trois ans. Soit 14 millions de dollars, sachant qu'en Europe, les salaires évoqués sont net d'impôts, contrairement à ceux de la NBA…

Si son arrivée au Panathinaikos est confirmée, Jonas Valanciunas va en tout cas former un sacré duo d'intérieurs avec Mathias Lessort, alors que TJ Shorts vient aussi d'arriver pour renforcer les lignes arrières du club.