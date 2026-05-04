Prolonger Nikola Jokic et voir pour le reste : les travaux estivaux des Nuggets

Outsiders pour le titre après leur belle fin de saison régulière, les Nuggets sont tombés de haut. Sortis dès le premier tour par des Wolves pourtant très affaiblis, les joueurs du Colorado ont franchement déçu. Trois ans après leur titre, Denver n’a plus atteint ne serait-ce qu’une finale de conférence, et se trouve désormais à la croisée des chemins. L’intersaison pourrait être dense pour la franchise, à en croire les informations de Shams Charania.

L’insider d’ESPN a indiqué dimanche le tableau de marche de la franchise pour ces prochains mois. Et il est aussi limpide que chargé. La première étape devrait consister à s’assurer d’un avenir à long terme avec Nikola Jokic.

Le Serbe sera éligible à une prolongation de contrat cet été alors que son bail actuel court jusqu’en 2027, avec une player option pour 2028. Le triple MVP s’est montré catégorique après l’élimination des siens : « Je veux toujours être un Nugget pour toujours », avait-il clamé.

Ce nouveau deal pourrait le voir toucher autour des 290 millions de dollars sur quatre saisons, du même ordre que celui signé l’été dernier par Shai Gilgeous-Alexander avec le Thunder.

Cam Johnson, un an et puis s’en va ?

Encore une fois monstrueux toute la saison, même s’il a davantage peiné face à Rudy Gobert en playoffs, Nikola Jokic reste le « franchise player » absolu des Nuggets. Mais autour de lui, beaucoup de choses pourraient bouger…

« Il va y avoir de vrais changements dans l’effectif pour identifier comment entourer Nikola Jokic avec les bonnes pièces pour emmener cette équipe au sommet. Les Nuggets vont recevoir des appels et les écouter pour tout le monde, à part Nikola Jokic » indique ainsi l’insider d’ESPN.

Le coup tenté par les Nuggets l’été dernier en troquant Michael Porter Jr. pour Cam Johnson n’a pas porté ses fruits. Sur le papier, Denver cherchait plus d’options et d’adaptabilité autour de Nikola Jokic. Dans les faits, l’équilibre collectif n’a pas réellement progressé. Les autres recrues estivales, Tim Hardaway Jr, Bruce Brown ou Jonas Valanciunas, ont peu ou pas pesé durant la série face à Minnesota. Et c’est désormais une reconstruction partielle, voire profonde, de l’effectif qui pourrait avoir lieu.

Cam Johnson sera dans sa dernière année de contrat, tout comme Jonas Valanciunas, dont le contrat n’est toutefois pas garanti. Deux situations qui peuvent offrir un peu de flexibilité, mais aussi poser une question simple : Denver peut-il encore se contenter d’ajustements, ou doit-il transformer plus franchement son effectif ?

David Adelman pas menacé

La question est d’autant plus sensible que les Nuggets ont une marge de manœuvre limitée. Denver va ainsi devoir trouver de la place pour Peyton Watson, free agent, que la franchise souhaiterait conserver. Ce qui ne semble pas simple, alors que le deal signé par Christian Braun l’été dernier va débuter, passant de 5 à 21.5 millions de dollars la saison, tout comme celui d’Aaron Gordon, dont la note va grimper de dix millions de dollars par année.

Le Denver Post assurait samedi qu’un échange autour de l’ailier-fort n’était désormais « plus exclu », alors que les Nuggets connaissent son importance dans leur jeu mais aussi sa fragilité physique de plus en plus handicapante. « Des discussions vont intervenir, notamment celle pour savoir si Gordon, 30 ans, peut rester en forme pendant huit semaines consécutives de playoffs à ce stade de sa carrière », assurait ainsi le quotidien du Colorado.

Sportivement, le cas Gordon résume presque à lui seul le dilemme de Denver. Quand il est en bonne santé, son entente avec Nikola Jokic et sa défense restent précieuses. Mais avec une masse salariale qui s’alourdit et un groupe qui n’a plus retrouvé le niveau de son titre, les Nuggets n’ont plus vraiment le luxe d’attendre.

Seule certitude à ce stade au milieu des inconnues : « David Adelman sera de retour », a en effet certifié Shams Charania, allant dans le même sens que ce qu’évoquait le Denver Post après la défaite lors du Game 6.