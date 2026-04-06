Et si Mario Hezonja revenait (enfin) en NBA ?

Comme depuis plusieurs années maintenant, Mario Hezonja est susceptible de revenir en NBA, car il possède une clause dans son contrat le lui permettant.

Ces derniers jours, l’agent du Croate n’a d’ailleurs pas manqué de faire monter le suspense, alors que l’arrière de 31 ans continue de faire partie des meilleurs joueurs d’Europe avec le Real Madrid : près de 16 points de moyenne dans le championnat espagnol et plus de 13 points de moyenne en Euroligue.

« Concernant Mario Hezonja, tout reste ouvert », a déclaré Misko Raznatovic, bien implanté aux États-Unis avec Nikola Jovic, Nikola Topic et Karlo Matkovic comme clients. « Il est sous contrat avec le Real Madrid pour encore quelques années, sauf qu’il dispose d’une clause pour rejoindre la NBA. Comme vous le savez, il a déjà joué là-bas, mais il était plus jeune. Actuellement, il est l’un des joueurs les plus dominants en Euroligue et des joueurs comme ça ont eu des opportunités ces dernières années, à l’image de Nigel Hayes-Davis, Vasilije Micic ou Sasha Vezenkov. Je n’écarte absolument pas la possibilité de le voir repartir en NBA, mais ces décisions tombent généralement plus tard, car les équipes attendent d’abord l’issue de la Draft. Donc on ne peut pas tirer de conclusions pour l’instant, mais les chances sont réelles et bien plus élevées qu’imaginé. »

À quand une deuxième chance outre-Atlantique ?

Drafté en 5e choix en 2015, Mario Hezonja n’a plus foulé un parquet NBA depuis l’été 2020, au moment de la « bulle » d’Orlando post-Covid-19. Passé par le Magic, les Knicks et les Blazers, il n’a jamais répondu aux attentes (6.9 points, 3.1 rebonds et 1.3 passe en carrière, à 32% à 3-points), mais il a depuis retrouvé de la confiance en Grèce, en Russie puis en Espagne.

Lié au Real Madrid de Sergio Scariolo jusqu’en 2029, « Super Mario » disposerait d’une clause de 850 000 dollars, qu’il faudra racheter avant une certaine date (sans doute courant juillet comme à chaque fois) pour qu’il puisse éventuellement retourner aux États-Unis.

« Mario possède une clause de départ pour la NBA pour cet été et tout le monde est au courant », a ajouté l’ancien sélectionneur de l’Espagne et l’ancien assistant des Raptors sacrés champions en 2019. « Il réalise une très bonne saison et j’ignore quelle sera sa décision. Nous sommes pleinement concentrés sur le présent. […] C’est plutôt une question pour la direction car, de mon côté, je suis focalisé sur la compétition. »

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.