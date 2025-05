Mario Hezonja dans le viseur d’équipes NBA ?

Reviendra ? Reviendra pas ? Depuis plusieurs années, il est question d’un potentiel retour dans la Grande Ligue de Mario Hezonja. Ce scénario refait surface aujourd’hui. Selon BasketNews, le Croate de 30 ans évalue ses options sur le marché, avec un regain d’intérêt de la part des équipes NBA.

Le 5e choix de la Draft 2015 est sous contrat avec le Real Madrid pour cinq ans, mais dispose d’une clause de sortie NBA. Un aspect que plusieurs équipes outre-Atlantique surveilleraient de près. Selon le média précité, le montant du rachat serait proche des standards pour les transferts internationaux : 850 000 dollars.

En EuroLeague cette saison, l’ailier a tourné à environ 15 points et 5 rebonds de moyenne, se classant dans le top 15 à la fois des meilleurs scoreurs et rebondeurs de la compétition. Il s’agissait de sa campagne européenne la plus productive en carrière, après des expériences précédentes avec le Barca ou le Panathinaikos.

On rappelle que Mario Hezonja n’a plus foulé un parquet NBA depuis l’été 2020, lors de la « bulle ». Après ses débuts au Magic, puis des passages aux Knicks et aux Blazers, il avait traversé l’Atlantique, faute d’avoir trouvé de la stabilité.

Mario Hezonja Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 ORL 79 18 43.3 34.9 90.7 0.4 1.9 2.2 1.4 1.6 0.5 1.2 0.2 6.1 2016-17 ORL 65 15 35.5 29.9 80.0 0.3 1.9 2.3 1.0 1.1 0.5 0.9 0.2 4.9 2017-18 ORL 75 22 44.2 33.7 81.9 0.6 3.2 3.8 1.4 1.8 1.1 1.2 0.4 9.6 2018-19 NYK 58 21 41.2 27.6 76.3 0.5 3.6 4.1 1.5 1.9 1.0 1.5 0.1 8.8 2019-20 POR 53 16 42.2 30.8 81.4 0.6 2.9 3.5 0.9 2.0 0.7 0.8 0.2 4.8 Total 330 19 41.7 31.9 81.2 0.5 2.7 3.1 1.3 1.7 0.7 1.1 0.2 6.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.