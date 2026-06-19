Equipe de France : Evan Fournier forfait pour le début de l’été

Deuxième forfait de poids pour l’Equipe de France en seulement quelques jours. Après Alex Sarr, opéré d’une fracture au pied droit contractée lors d’un entraînement, c’est Evan Fournier qui ne participera pas aux deux rencontres de qualification à la Coupe du Monde 2027 de juillet.

Le joueur d’Olympiakos, MVP du Final Four d’Euroleague et du championnat grec, n’est pas prêt, s’est-il expliqué dans un communiqué. Et c’est Gérald Ayayi qui va le remplacer.

« J’ai contacté Frédéric Fauthoux pour lui faire part de mon forfait pour les matches de qualifications à la Coupe du Monde du mois de juillet. La saison avec l’Olympiakos et particulièrement ces dernières semaines, entre le Final Four d’Euroleague et les finales du championnat face au Panathinaïkos, ont été très éprouvantes physiquement comme psychologiquement. Malgré mon souhait de retrouver les Bleus et de m’inscrire dans le projet d’obtenir la qualification pour la Coupe du Monde 2027 puis les Jeux Olympiques 2028, j’ai estimé que mon état de santé physique comme psychologique ne me permettait pas de rejoindre la sélection la semaine prochaine et d’évoluer à mon meilleur niveau. Je regrette d’avoir à déclarer forfait à quelques jours du rassemblement mais j’espère retrouver le groupe au mois d’août si Freddy décide de faire appel à moi. »

Le double vice-champion olympique (2020, 2024) l’a dit : il espère terminer sa carrière internationale avec la Coupe du monde 2027 au Qatar, puis aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028, pour pourquoi pas retrouver Team USA une troisième fois de suite en finale.

Mais l’ancien d’Orlando ne sera pas du rassemblement du 22 juin, ni en tenue donc pour affronter la Belgique, le 3 juillet, et la Finlande trois jours plus tard. Sa présence en août en revanche, pour la deuxième fenêtre de qualification, comme Evan Fournier le précise lui-même dans sa déclaration, n’est pas encore à exclure.