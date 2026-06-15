Alex Sarr opéré du pied droit, son été avec les Bleus compromis…

Nouveau coup d’arrêt pour Alex Sarr. Selon ESPN, l’intérieur des Wizards a été opéré lundi suite à une fracture au pied droit, contractée en fin de semaine dernière lors d’un entraînement.

La bonne nouvelle, pour Washington, c’est que le 2e choix de la Draft 2024 devrait être remis pour le début de la saison NBA. La mauvaise, c’est que cette blessure tombe au pire moment pour l’Équipe de France…

Convoqué par Frédéric Fauthoux dans un groupe de 16 joueurs, Alex Sarr était attendu à partir du 22 juin pour préparer les deux matchs de qualification à la Coupe du Monde 2027, le 3 juillet en Belgique puis le 6 juillet à Pau face à la Finlande. Même si aucun forfait n’a encore été officialisé, il est bien entendu impossible de l’imaginer en tenue pour ces deux rencontres, d’ici moins de trois semaines.

Pourrait-il par contre être en tenue à la fin de l’été ? Les Bleus doivent ainsi enchaîner une double confrontation amicale face à la Serbie, le 20 août à Belgrade puis le 23 août à Orléans, avant de lancer la deuxième phase des qualifications, le 27 août à l’Accor Arena puis le 30 août à l’extérieur.

Pour les Bleus, son absence prolongée serait frustrante : cette fenêtre devait permettre de mêler les cadres, comme Rudy Gobert ou Evan Fournier, à la jeune génération, alors que Victor Wembanyama est espéré pour la fin de l’été.

Alex Sarr Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 WAS 67 27:04 39.4 30.8 67.9 1.9 4.6 6.5 2.4 2.2 0.7 1.7 1.5 13.0 2025-26 WAS 48 27:11 48.2 33.3 69.2 2.2 5.2 7.4 2.7 2.2 0.8 1.7 2.0 16.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.