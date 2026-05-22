Rudy Gobert et Evan Fournier de retour avec les Bleus

Déjà qualifiée pour la deuxième phase des qualifications à la Coupe du Monde 2027, l’Equipe de France n’a pourtant pas le droit de lever le pied. Comme tous les résultats de cette première phase seront conservés, les deux rendez-vous de juillet, face à la Belgique puis la Finlande, pèseront lourd dans la course au Mondial organisé au Qatar.

Pour les préparer, Frédéric Fauthoux a convoqué 16 joueurs, attendus à partir du 22 juin. Le sélectionneur devra en retenir 12 pour le déplacement à Anvers, le 3 juillet, puis pour la réception de la Finlande, le 6 juillet à Pau.

« Cet été doit permettre de gagner des matchs pour se qualifier à la Coupe du Monde », rappelle-t-il. « Il nous faut un maximum de victoires sur ces deux fenêtres de qualification. L’autre objectif est de créer un groupe élargi. »

Dans cette liste, deux retours attirent forcément l’attention : ceux de Rudy Gobert et Evan Fournier, absents lors du dernier Euro. À 33 ans, les deux cadres historiques restent donc bien dans le projet des Bleus.

« Ils ont l’expérience qui nous a un peu manqué à l’EuroBasket », explique d’ailleurs Frédéric Fauthoux. « Pour l’instant, on ne parle que de l’été 2026. On ne sait pas ce qui va se passer en 2027 et 2028. Rudy et Evan ont performé avec leur club cette saison et c’est le plus important. »

Des joueurs qui connaissent leur rôle

Le sélectionneur devra en revanche composer sans Victor Wembanyama, toujours engagé en finale de conférence NBA. Une absence qui ouvre la porte à d’autres profils, dans une liste misant sur la complémentarité.

« Ce n’est pas la partie la plus simple du métier », reconnaît le sélectionneur. « Il faut faire des choix de complémentarité et en fonction des saisons des joueurs. Ce qui importe, c’est le niveau actuel. »

La présence de joueurs déjà vus lors des fenêtres de novembre et février, comme Adam Mokoka et Amine Noua, répond aussi à cette logique de continuité. « Ce sont des joueurs spécifiques. Dans des équipes, c’est primordial d’avoir des éléments qui comprennent parfaitement leur rôle. »

Enfin, Pascal Donnadieu retrouve un rôle d’assistant dans le staff, aux côtés de Laurent Vila, Bryan George et Joseph Gomis. Une dose d’expérience supplémentaire pour aborder la suite.