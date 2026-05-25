Evan Fournier, vainqueur de l’Euroleague et MVP du Final Four !

Deux ans après avoir quitté la NBA à « seulement » 31 ans, Evan Fournier grimpe sur le toit de l’Europe. Ce dimanche face au Real Madrid (92-85), et sous les yeux d’un certain Giannis Antetokounmpo, l’Olympiakos a effectivement remporté l’Euroleague pour la quatrième fois de son histoire. Treize ans après son dernier sacre !

C’est évidemment le plus grand titre de la carrière du Français, déjà battu à trois reprises avec les Bleus en finale des JO 2021, de l’Euro 2022 et des JO 2024. Pour couronner le tout, il est aussi nommé MVP du Final Four, comme Nando De Colo en 2016 !

« Le sentiment est encore meilleur que ce que j’imaginais et les célébrations ne vont clairement pas s’arrêter ce soir ! », a déclaré après coup celui qui était en larmes après son élimination il y a un an.

Auteur de 20 points, 5 rebonds et 4 passes (en 27 minutes) en finale, Evan Fournier a terminé meilleur marqueur d’une formation composée notamment de Sasha Vezenkov (12 points), le MVP de l’Euroleague. Absents du Final Four, les Français Moustapha Fall et Frank Ntilikina débloquent également leur palmarès européen, tandis que Théo Maledon (8 points) est un finaliste malheureux avec le club madrilène, dirigé rappelons-le par Sergio Scariolo.

L’Olympiakos se fait peur, mais triomphe au bout du suspense

À « domicile » dans le Telekom Center d’Athènes, l’Olympiakos aura donc pu compter sur un Evan Fournier encore meilleur qu’en demi-finale contre Fenerbahçe (10 points, 4 rebonds, 4 passes). Accro à l’adrénaline des grands rendez-vous, il a d’abord aidé les siens à effacer leur mauvaise entame, avec des 3-points pour un coup de chaud à 11 unités dans le deuxième quart-temps.

Toujours aussi inspiré après la pause, et aidé par Alec Peters (16 points), le Français a continué sur sa lancée pour répondre à Trey Lyles (24 points, 8 rebonds) et Mario Hezonja (19 points). Dans une ambiance électrique, les deux équipes ne se sont pas lâchées et il aura fallu les deux dernières minutes pour voir les Grecs se détacher.

Même si, à +8 à 30 secondes de la fin, les joueurs du Pirée ont failli tout gâcher en perdant plusieurs ballons face à l’agressivité espagnole, illustrée par Facundo Campazzo. Andres Feliz a carrément eu un tir pour égaliser à 88 partout, sauf qu’il s’est raté et l’Olympiakos a ensuite pu laisser exploser sa joie.

Une magnifique récompense pour Evan Fournier, encore en difficulté en NBA il y a deux ans, mais devenu champion de Grèce et champion d’Europe depuis. Adoré dans son club, qui peut d’ailleurs rêver d’un doublé dans quelques semaines puisqu’il est en demi-finale de son championnat, il y avait prolongé l’été dernier jusqu’en 2028, où il s’imagine raccrocher après Los Angeles.

Crédit photo : euroleaguebasketball.net