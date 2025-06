Evan Fournier champion pour sa première saison avec l’Olympiakos

C’est l’histoire d’un pari réussi : celui d’Evan Fournier, qui a quitté la NBA après 12 ans, et au terme d’une campagne olympique mémorable à Paris, pour se lancer un nouveau défi : gagner un premier titre en carrière avec le mythique Olympiakos.

La bataille a été rude, il a notamment fallu se relever de la défaite au Final Four de l’Euroleague face à Monaco, il y a à peine plus de deux semaines. Mais la récompense est à la hauteur, avec un titre de champion de Grèce acquis face à l’ennemi historique, le Panathinaïkos, champion en titre !

Malgré les incidents qui ont émaillé le début de la série, dont son expulsion pour son geste obscène lors du Game 3, ses coéquipiers avaient ramené la victoire pour permettre à son équipe de mener 2-1 dans la série. Restait donc à finir le boulot hier, ce que les hommes de Georgios Bartzokas ont brillamment réussi à faire en s’imposant 85-71. Encore une fois, il a fallu batailler ferme, notamment après la blessure à la cheville de Sasha Vezenkov dès la première mi-temps, succédant à la perte de Moustapha Fall lors du match précédent.

Le troisième quart-temps fait (encore) basculer le match

Et une fois de plus, c’est dans le troisième quart-temps que le Pana a flanché, encaissant un 22-14 qui a été déterminant, avec encore une fois un Evan Fournier précieux (13 points, 6 rebonds, 4 passes décisives). Le Français a délivré deux passes décisives pour les 3-points de Tyler Dorsey (17 points) et le panier de Nikola Milutinov (11 points, 10 rebonds) sans oublier de passer deux gros 3-points pour accentuer l’écart au delà des dix points (64-52).

Le dunk suivi du 3-points de Shaquielle McKissic pour débuter le quatrième quart-temps ont rapidement mis fin au suspense, et l’Olympiakos a filé vers la victoire (85-71) avant de célébrer le 15e titre national du club, dans une ambiance à la hauteur de l’événement, et malgré les péripéties qui auraient pu sonner le glas de ce groupe.

« L’an dernier, nous avions perdu Fall et avions dû jouer avec un seul poste 5. Cette saison, nous avons perdu Williams-Goss et Vildoza s’est blessé au cours de la série. Fall a subi une grosse blessure, Fournier a été expulsé du Game 3, et aujourd’hui Vezenkov n’a pas pu jouer. Malgré ça, notre caractère collectif nous a fait gagner ce trophée. On a battu le Pana trois fois de suite, une grosse équipe. On a montré qu’on méritait de gagner le trophée », a notamment déclaré Georgios Bartzokas après la rencontre.

