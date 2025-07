Trois ans de plus pour Evan Fournier à l’Olympiakos

« L'Olympiakos m'a accueilli comme un membre de la famille. Ce n'est pas un nouveau chapitre, c'est la continuité de quelque chose de fort. Je ne pouvais pas être plus heureux de faire partie de ce club sacré pour trois saisons de plus ». La nouvelle était attendue depuis plusieurs jours, et Evan Fournier l'a officialisée sur ses réseaux sociaux : le voilà lié à l'Olympiakos pour trois saisons de plus !

La belle histoire va donc se poursuivre pour l'arrière français qui a quitté la NBA après la finale des Jeux Olympiques de Paris 2024, optant pour le contexte bouillant de l'Olympiakos.

L'objectif était d'avoir davantage de responsabilités plutôt que de sortir du banc dans un rôle limité de l'autre côté de l'Atlantique, et aussi de connaître quelques-unes des plus chaudes atmosphères d'Europe.

L'opération a été un succès, malgré l'élimination du club du Pirée aux portes de la finale de l'Euroleague (défaite 78-68 face à Monaco), avec un titre de champion de Grèce raflé face à l'ennemi juré du Pana (3-1), au terme d'une finale musclée où il a répondu présent, notamment lors des deux derniers matchs de la série (15 et 13 points).

L'objectif sera maintenant d'amener l'Olympiakos sur le toit de l'Europe en allant chercher un titre en Euroleague, où il a également brillé pour sa grande première, à 32 ans (16.1 points, 2.2 rebonds, 2.6 passes décisives).