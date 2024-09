Comme Evan Fournier, ils ont quitté la NBA pour l’Euroleague

Dominique Wilkins, Bob McAdoo, mais aussi Kemba Walker, Josh Childress et même Allen Iverson… L’Euroleague ou l’antique Coupe des champions a attiré quelques superstars ou très bons joueurs NBA, et le dernier en date n’est autre qu’Evan Fournier. Après 12 ans en NBA, dont deux passés sur le banc des Knicks, le Français a décidé de s’engager avec l’Olympiakos, l’une des meilleures équipes du Vieux continent.

Avec des effectifs limités à 15 joueurs, la NBA pousse certains joueurs, même jeunes, à tenter l’aventure européenne, et la saison passée, il y avait déjà eu un bel appel d’air avec Jabari Parker, Kendrick Nunn, les frères Hernangomez ou encore Frank Kaminsky et Serge Ibaka. Cette saison, même situation avec d’abord Sasha Vezenkov. Ancien MVP de l’Euroleague, le Bulgare a fait une croix sur plusieurs millions de dollars pour quitter les Raptors, et revenir à l’Olympiakos.

Chassé-croisé français

Côté Français, Frank Ntilikina avait pris les devants en rejoignant le Partizan Belgrade, et il arrive en compagnie d’Aleksej Pokusevski. Il est donc imité par Evan Fournier, mais aussi Théo Maledon qui retrouve l’Asvel. Quant à Melvin Ajinça, drafté par les Mavericks, il va s’aguerrir dans le club de Tony Parker. À l’inverse, Guerschon Yabusele quitte le Real Madrid pour les Sixers, et il pourrait être remplacé par Cedi Osman.

Au-delà de l’Euroleague, on rappellera que Pat Beverley a rejoint l’Hapoel Tel Aviv, et qu’il disputera l’Eurocup. Il sera accompagné d’un autre ancien NBAer avec Ish Wainright.

Voici, équipe par équipe, la liste des joueurs NBA arrivés en Euroleague à l’intersaison

Alba Berlin : aucun

Anadolu Efes : Jordan Nwora (Toronto Raptors)

ASVEL : Admiral Schofield (Orlando Magic), Shaquille Harrison (Memphis Grizzlies), Théo Maledon (Phoenix Suns)

FC Barcelone : Chimezie Metu (Detroit Pistons)

Baskonia : Trent Forrest (Atlanta Hawks)

Bayern Munich : aucun

Etoile Rouge de Belgrade : aucun

Fenerbahçe : Luka Samanic (Utah Jazz)

Maccabi Tel-Aviv : Wenyen Gabriel (Memphis Grizzlies)

Milan : Armoni Brooks (Brooklyn Nets)

Monaco : Furkan Korkmaz (Philadelphia Sixers)

Olympiakos : Sasha Vezenkov (Toronto Raptors), Evan Fournier (Detroit Pistons)

Panathinaïkos : Omer Yurtseven (Utah Jazz)

Paris Basketball : aucun

Partizan Belgrade : Frank Ntilikina (Charlotte Hornets), Aleksej Pokusevski (Charlotte Hornets)

Real Madrid : Usman Garuba (Golden State Warriors)

Virtus Bologne : aucun

Zalgiris Kaunas : aucun