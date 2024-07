Direction l’Asvel pour Melvin Ajinça

Drafté en 51e et nouveau membre des Mavericks, Melvin Ajinça a porté le maillot de Dallas pendant la Summer League. C’était la première étape pour lui, car la suite était plus floue. Nico Harrison, le GM de la franchise texane, l’avait déclaré après la Draft.

« L’avantage qu’il soit Européen, c’est qu’on a beaucoup d’options et elles sont sur la table. On n’a pas beaucoup de places dans notre groupe. C’est ce qui fait le charme de son âge, et du fait qu’il joue en Europe. On peut trouver des solutions », expliquait-il fin juin.

Parmi les options, il y avait évidemment la France. Ce sera le cas puisque l’Asvel a annoncé la signature de l’ailier. L’occasion pour Melvin Ajinça de confirmer sa saison passée avec Saint-Quentin (9.3 points et 3.3 rebonds de moyenne) et de progresser sur le Vieux Continent.

« Je suis très content que Melvin nous fasse confiance pour la suite de son développement après deux années pleines à Saint-Quentin », commente le coach de l’Asvel, Pierric Poupet. « C’est un jeune joueur, mais déjà expérimenté, qui va nous apporter une dimension athlétique supérieure sur le poste 3, tout en étant une vraie menace sur le tir extérieur. »