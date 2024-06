À Barcelone, Jabari Parker a retrouvé son amour du basket

Les images ont fait le tour d’une bonne partie du Web. Celles d’un Jabari Parker au bord des larmes face à un journaliste lui demandant de tirer le bilan, sportivement et humainement, de sa première année loin des Etats-Unis.

Submergé par les émotions, le 2e choix de la Draft 2014, qui en terminait avec sa première saison à Barcelone, ne sera pas en mesure de répondre. Si ce n’est après coup, dans une seconde prise de parole, pour expliquer cette séquence devenue virale.

« Ce n’était que du bonheur, de la gratitude pour ce club, de m’avoir donné une opportunité. Pour mes coéquipiers de m’avoir permis de me réjouir de cette expérience. Je n’ai que de supers choses à dire de mon expérience à Barcelone, en particulier au sein du FC Barcelone, un rêve pour moi », développe l’ancien joueur NBA.

On rappelle que celui-ci, malgré des tests passés auprès de plusieurs franchises, n’avait pas été en mesure de trouver un contrat dans la Grande Ligue. Comme d’autres et alors qu’il avait à peine 30 ans, il avait dû se résoudre à l’idée de s’expatrier en Europe, dans l’une des plus belles écuries du Vieux Continent.

D’anciens joueurs NBA à ses côtés

« Grâce à cet endroit, j’ai été en mesure de retrouver mon amour pour le jeu », ajoute même le coéquipier de Willy Hernangomez ou Tomas Satoransky, qui dit ne pas avoir été certain de pouvoir jouer à nouveau. « Grâce au FC Barcelone, les fans, mes coéquipiers, mes coachs et mes amis, j’ai retrouvé mon amour du jeu, et ma passion. »

L’ancien grand espoir des Bucks a tourné à 12 points de moyenne avec la formation espagnole, 3e en saison régulière et qui vient de s’incliner en demi-finale des playoffs de la ligue ACB face au Real Madrid. Barcelone s’est également inclinée en quart de finale en Euroleague.

On rappelle que Jabari Parker n’a plus posé un pied sur un parquet américain depuis… janvier 2022. À une époque où il devait se contenter de miettes de temps de jeu du côté de Boston, après être successivement passé par Milwaukee, Chicago, Washington, Atlanta et Sacramento. « Je n’ai plus d’années à perdre. Je veux être ici et réaliser de grandes choses », lâchait-il lors de son arrivée en Espagne.