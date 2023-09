Jabari Parker prêt à saisir sa chance à Barcelone

Tandis que Joel Embiid et surtout Nikola Jokic règnent en NBA, un autre membre de la Draft 2014 connaît un destin différent à des milliers de kilomètres des États-Unis. Nouvelle recrue de Barcelone, Jabari Parker va ainsi entamer un nouveau chapitre de sa carrière en partant à la découverte de l’Europe pour la toute première fois.

Une décision somme toute logique pour ce joueur de 28 ans, qui n’a plus posé un pied sur un parquet américain depuis… janvier 2022. À une époque où il devait se contenter de miettes de temps de jeu du côté de Boston, après être successivement passé par Milwaukee, Chicago, Washington, Atlanta et Sacramento…

Un an et demi plus tard, Jabari Parker a donc fini par exporter ses talents sur le Vieux Continent afin de reprendre le fil de cette carrière gâchée, notamment, par ses deux ruptures d’un ligament croisé du genou gauche.

« C’était une opportunité à tous les niveaux », a-t-il jugé au cours de sa conférence de presse de présentation. « J’ai discuté avec plusieurs équipes, mais je n’ai pas ressenti le besoin d’y aller… jusqu’à ce que je n’arrive ici. Je n’ai plus d’années à perdre. Je veux être ici et réaliser de grandes choses. »

Reculer pour mieux rebondir ?

Avec Willy Hernangomez, Jabari Parker sera l’une des attractions de la saison de Barcelone, champion d’Espagne en titre et quatrième de la dernière Euroligue. Au sein de ce mastodonte européen, il viendra remplacer numériquement Nikola Mirotic et son arrivée est forcément appréciée dans l’effectif barcelonais.

« Sa situation est un peu plus délicate [que Willy Hernangomez], car il s’agit de sa première année en Europe et c’est toujours difficile [de s’adapter], surtout dans une ligue aussi compétitive que [la première division espagnole]. Mais je le vois très bien se débrouiller et il souhaite vraiment progresser », a par exemple glissé Tomas Satoransky, déjà coéquipier du deuxième choix de la Draft 2014 chez les Wizards.

En huit saisons NBA, Jabari Parker affiche 14.1 points et 5.5 rebonds par rencontre (à 49% au shoot, 33% à 3-points et 74% aux lancers). Aussi talentueux offensivement que fragile physiquement et handicapant défensivement, il sort d’une année blanche et son contrat à Barcelone inclut une clause pour lui permettre de retrouver la NBA.

Jabari Parker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIL 25 30 49.0 25.0 69.7 2.0 3.5 5.5 1.7 1.7 1.2 1.9 0.2 12.3 2015-16 MIL 76 32 49.3 25.7 76.8 1.6 3.6 5.2 1.7 2.0 0.9 1.5 0.4 14.1 2016-17 MIL 51 34 49.0 36.5 74.3 1.6 4.6 6.2 2.8 2.2 1.0 1.8 0.4 20.1 2017-18 MIL 31 24 48.2 38.3 74.1 1.4 3.5 4.9 1.9 1.6 0.8 1.5 0.3 12.6 2018-19 * All Teams 64 27 49.3 31.3 71.2 1.2 5.3 6.6 2.4 2.3 0.7 2.4 0.5 14.5 2018-19 * CHI 39 27 47.4 32.5 73.1 1.1 5.1 6.2 2.2 2.2 0.6 2.2 0.4 14.3 2018-19 * WAS 25 27 52.3 29.6 68.4 1.5 5.7 7.2 2.7 2.3 0.9 2.7 0.6 15.0 2019-20 * All Teams 38 24 51.0 26.9 75.3 1.6 4.0 5.6 1.8 2.6 1.2 1.7 0.4 14.0 2019-20 * ATL 32 26 50.4 27.0 73.6 1.7 4.3 6.0 1.8 2.9 1.3 1.9 0.5 15.0 2019-20 * SAC 6 13 58.3 25.0 88.9 1.2 2.7 3.8 1.7 1.0 0.5 0.7 0.2 8.5 2020-21 * All Teams 13 13 54.5 18.2 76.9 0.8 2.5 3.2 0.9 1.0 0.1 0.8 0.4 5.5 2020-21 * BOS 10 14 54.2 20.0 76.9 0.9 2.7 3.6 1.0 0.9 0.1 0.7 0.4 6.4 2020-21 * SAC 3 9 57.1 0.0 0.0 0.3 1.7 2.0 0.3 1.3 0.0 1.0 0.3 2.7 2021-22 BOS 12 9 47.4 50.0 100.0 0.4 1.9 2.3 0.5 1.1 0.3 0.7 0.1 4.4 Total 310 28 49.4 32.6 74.3 1.5 4.1 5.5 2.0 2.0 0.9 1.7 0.4 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.