Direction Barcelone pour Jabari Parker ?

Nikola Mirotic parti du côté de Milan, Barcelone pourrait se tourner vers Jabari Parker, un autre ancien « NBAer », pour le remplacer. Comme rapporté par le Mundo Deportivo, l’ailier-fort de 28 ans aurait passé une visite médicale avec le club espagnol et, si celle-ci venait à être concluante, un accord entre les deux camps pourrait être trouvé rapidement…

Une option qui, sur le papier, paraît intéressante pour le 2e choix de la Draft 2014, annoncé en Europe un peu plus tôt dans l’année et ensuite testé par les Suns, mais incapable de retrouver un contrat et rebondir aux États-Unis depuis son passage à Boston en 2021/22. Il faut dire que ses deux ruptures d’un ligament croisé du genou gauche, contractées en 2014 puis 2017, l’ont plombé autant que ses lacunes défensives.

Passé par Milwaukee, Chicago, Washington, Atlanta et Sacramento, avant d’aller jouer chez les Celtics donc, le talentueux mais fragile Jabari Parker (14.1 points et 5.5 rebonds de moyenne en carrière) reste sur une année blanche et il n’a encore jamais quitté les États-Unis pour vivre de sa passion. Cela pourrait toutefois être amené à évoluer sous peu, grâce au champion d’Espagne en titre…

Jabari Parker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIL 25 30 49.0 25.0 69.7 2.0 3.5 5.5 1.7 1.7 1.2 1.9 0.2 12.3 2015-16 MIL 76 32 49.3 25.7 76.8 1.6 3.6 5.2 1.7 2.0 0.9 1.5 0.4 14.1 2016-17 MIL 51 34 49.0 36.5 74.3 1.6 4.6 6.2 2.8 2.2 1.0 1.8 0.4 20.1 2017-18 MIL 31 24 48.2 38.3 74.1 1.4 3.5 4.9 1.9 1.6 0.8 1.5 0.3 12.6 2018-19 * All Teams 64 27 49.3 31.3 71.2 1.2 5.3 6.6 2.4 2.3 0.7 2.4 0.5 14.5 2018-19 * CHI 39 27 47.4 32.5 73.1 1.1 5.1 6.2 2.2 2.2 0.6 2.2 0.4 14.3 2018-19 * WAS 25 27 52.3 29.6 68.4 1.5 5.7 7.2 2.7 2.3 0.9 2.7 0.6 15.0 2019-20 * All Teams 38 24 51.0 26.9 75.3 1.6 4.0 5.6 1.8 2.6 1.2 1.7 0.4 14.0 2019-20 * ATL 32 26 50.4 27.0 73.6 1.7 4.3 6.0 1.8 2.9 1.3 1.9 0.5 15.0 2019-20 * SAC 6 13 58.3 25.0 88.9 1.2 2.7 3.8 1.7 1.0 0.5 0.7 0.2 8.5 2020-21 * All Teams 13 13 54.5 18.2 76.9 0.8 2.5 3.2 0.9 1.0 0.1 0.8 0.4 5.5 2020-21 * BOS 10 14 54.2 20.0 76.9 0.9 2.7 3.6 1.0 0.9 0.1 0.7 0.4 6.4 2020-21 * SAC 3 9 57.1 0.0 0.0 0.3 1.7 2.0 0.3 1.3 0.0 1.0 0.3 2.7 2021-22 BOS 12 9 47.4 50.0 100.0 0.4 1.9 2.3 0.5 1.1 0.3 0.7 0.1 4.4 Total 310 28 49.4 32.6 74.3 1.5 4.1 5.5 2.0 2.0 0.9 1.7 0.4 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.