Direction l’Europe pour Jabari Parker ?

Ce 2 janvier, cela fait maintenant un an, jour pour jour, que Jabari Parker n’a plus foulé un parquet NBA. La dernière fois, c’était sous les couleurs des Celtics, à l’occasion d’un affrontement avec le Magic, et il avait terminé cette rencontre sans inscrire le moindre point.

Depuis, le deuxième choix de la Draft 2014 a été coupé par les dirigeants de Boston et il attend donc désespérément qu’une franchise lui offre une énième chance. Sans succès, pour l’instant…

D’où la récente apparition de ces rumeurs indiquant que Jabari Parker pourrait finir par s’en aller à l’étranger, afin de pouvoir rejouer au basket à un niveau professionnel. Des rumeurs justement confirmées par Nuno Pedroso, son propre agent, qui a néanmoins démenti celles qui menaient son client au Partizan Belgrade.

« Oui, Jabari est désormais à la recherche d’opportunités à l’étranger. Il était proche de signer pour deux équipes NBA, qui lui avaient fait une offre, mais cela ne s’est pas fait et, maintenant, nous explorons notamment les options à l’étranger. »

Passé par Milwaukee, Chicago, Washington, Atlanta et Sacramento, avant d’aller jouer chez les Celtics, Jabari Parker (14.1 points et 5.5 rebonds de moyenne en carrière) semble malheureusement avoir déjà fait le tour de la NBA, à seulement 27 ans. La faute, notamment, à ses deux ruptures d’un ligament croisé du genou gauche, contractées en 2014 puis 2017.