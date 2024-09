Evan Fournier va rejoindre l’Olympiakos pour deux ans !

« Si un jour je devais retourner en Europe et que j’avais le choix d’aller où je veux, je pense que j’irais à l’Olympiakos. C’est quand même un sacré club ». C’est ce qu’avait écrit Evan Fournier en mai 2022, au moment du Final Four, et deux ans plus tard, le souhait du vice-champion olympique va devenir réalité.

Alors que l’horizon semble bouché en NBA, le Français va revenir en Europe, et même en Euroleague, puisque Eurohoops annonce qu’il a donné son accord pour deux saisons, et qu’il reste juste des détails à régler au niveau de des papiers. Nos confrères évoquent une clause pour une 3e saison. Du côté de l’Equipe, on évoque un salaire annuel de deux millions d’euros. A 31 ans, ce n’est donc pas certain qu’on revoie un jour Fournier en NBA, et il quitte la grande ligue avec 13.6 points de moyenne, et pas moins de 146 millions de dollars amassés en carrière.

Un effectif XXL

La semaine dernière, on avait appris que le Français avait des touches, voire des offres, de clubs italiens, espagnols et français, et il part donc pour la Grèce. L’Olympiakos est l’un des gros bras du basket européen, et il a retrouvé Sasha Vezenkov cet été.

Au club du Pirée, l’effectif est déjà plein à craquer avec Vildoza, Fall, Papanikolaou, Williams-Goss ou encore Milutinov et bien sûr Vezenkov… L’arrivée de Fournier fera un malheureux : Filip Petrusev, qui devrait être à nouveau prêté.

A lire >> Les places encore libres en NBA

Evan Fournier Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DEN 38 11 49.3 40.7 76.9 0.2 0.8 0.9 1.2 1.7 0.5 0.8 0.0 5.3 2013-14 DEN 76 20 41.9 37.6 75.6 0.5 2.2 2.7 1.5 2.4 0.5 1.3 0.1 8.4 2014-15 ORL 58 29 44.0 37.8 72.8 0.5 2.2 2.6 2.1 2.0 0.7 1.4 0.0 12.0 2015-16 ORL 79 33 46.2 40.0 83.6 0.4 2.4 2.9 2.7 2.7 1.2 1.7 0.0 15.4 2016-17 ORL 68 33 43.9 35.6 80.5 0.7 2.4 3.1 3.0 2.7 1.0 2.1 0.1 17.2 2017-18 ORL 57 32 45.9 37.9 86.7 0.4 2.8 3.2 2.9 2.4 0.8 1.7 0.3 17.8 2018-19 ORL 81 32 43.8 34.0 80.6 0.5 2.7 3.2 3.6 2.8 0.9 1.9 0.2 15.1 2019-20 ORL 66 31 46.7 39.9 81.8 0.3 2.3 2.6 3.2 2.4 1.1 1.9 0.2 18.5 2020-21 * All Teams 42 30 45.7 41.3 78.8 0.2 2.8 3.1 3.4 2.3 1.1 1.7 0.5 17.1 2020-21 * ORL 26 30 46.1 38.8 79.7 0.2 2.7 2.9 3.7 2.1 1.0 2.1 0.4 19.7 2020-21 * BOS 16 30 44.8 46.3 71.4 0.3 3.0 3.3 3.1 2.6 1.3 1.2 0.6 13.0 2021-22 NYK 80 30 41.7 38.9 70.8 0.4 2.2 2.6 2.1 2.3 1.0 1.3 0.3 14.1 2022-23 NYK 27 17 33.7 30.7 85.7 0.2 1.7 1.8 1.3 1.7 0.6 0.8 0.1 6.1 2023-24 * All Teams 32 18 35.7 25.4 80.6 0.2 1.7 1.8 1.5 1.5 0.9 0.7 0.2 6.9 2023-24 * DET 29 19 37.3 27.0 79.4 0.2 1.7 1.9 1.6 1.5 0.9 0.7 0.2 7.2 2023-24 * NYK 3 13 20.0 13.3 100.0 0.0 1.3 1.3 1.0 1.3 1.3 0.3 0.0 4.0 Total 704 28 44.1 37.4 79.9 0.4 2.3 2.7 2.5 2.3 0.9 1.5 0.2 13.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.