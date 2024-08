Très courtisé, Evan Fournier envisagerait de revenir en Europe

A un mois du début des « training camp », une dizaine de bons joueurs n’ont pas encore trouvé preneurs en NBA, et on pense à Markelle Fultz, les frères Morris ou encore Danilo Gallinari et notre Evan Fournier national. Le Français a profité de son transfert aux Pistons puis des Jeux olympiques pour retrouver les terrains et se rappeler au bon souvenir des GM, mais selon Eurohoops, les coups de fil viennent surtout d’Europe, et l’ancien arrière du Magic envisagerait « sérieusement » de revenir en Europe.

Nos confrères évoquent ainsi des clubs italiens, espagnols et français. Sans doute des équipes qui disputeront l’Euroleague, et en France, il y a l’Asvel, Monaco et le Paris Basketball. Eurohoops évoque des offres ou simplement un intérêt pour le joueur, et nos confrères rappellent aussi qu’il y a deux ans, Fournier avait donné le nom de son « club préféré » s’il devait revenir en Europe.

Si un jour je devais retourner en Europe et que j’avais le choix daller ou je veux, je pense que j’irais a l’Olympiacos. Cest quand meme un sacré club #F4GLORY — Evan Fournier (@EvanFourmizz) May 21, 2022

Lors du dernier Final Four, son nom avait circulé du côté de l’Asvel et justement de l’Olympiakos. Mais à l’époque, Fournier était sous contrat avec les Pistons, et il n’avait pas encore été libéré de sa dernière année de contrat.