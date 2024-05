Vers une Draft NBA étendue… sur deux jours ?

Dans l’optique de permettre aux dirigeants des franchises de bénéficier de beaucoup plus de temps pour choisir leurs joueurs aux premier et second tours, la NBA pourrait tout simplement décider de rallonger le format de sa Draft. Une indiscrétion qui nous vient de The Athletic.

Dès l’année prochaine, la durée de la cérémonie pourrait ainsi passer de un à deux jours. Une possibilité née à la suite de récentes discussions avec les différents general managers (GM) de la ligue.

La solution contre les transactions « bâclées » ?

En l’état, chaque équipe dispose de cinq minutes au premier tour et de deux minutes au second pour drafter ses jeunes talents. De quoi compléter toute une Draft au bout d’environ quatre heures.

Problème : le second tour est évidemment bien moins intéressant que le premier, même si des joueurs de talent peuvent y être sélectionnés (Nikola Jokic par exemple et, ce, au beau milieu d’une publicité !).

Sans mentionner les aspects économique ou marketing, rallonger le format de la cérémonie permettrait avant tout aux franchises de mieux gérer leurs échanges en cours de soirée, plutôt que de tout conclure dans l’urgence et la précipitation, avec ces délais de seulement cinq (premier tour) et deux minutes (second tour).

Pour rappel, la Draft 2024 est actuellement programmée pour le 27 juin prochain, soit un mois et demi après la traditionnelle Lottery (12 mai).