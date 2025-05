Avec Paige Bueckers, les Dallas Wings veulent changer d’identité

Samedi dernier, les Dallas Wings débutaient leur présaison avec un duel face aux Las Vegas Aces de la MVP en titre, A’ja Wilson. Si le résultat final fut anecdotique avec une victoire autoritaire des Aces (122-78), c’était l’occasion de voir Paige Bueckers réaliser ses premiers dribbles et tirs sous les couleurs des Wings. La rookie boucle cette première sortie avec 10 points et 4 rebonds à 4/7 au tir.

« Quand j’y pense, il y a trois semaines ou un mois en arrière, nous jouions pour le titre national avec UConn et maintenant nous jouons notre premier match de présaison en WNBA. C’est un véritable tourbillon« , admet-elle.

À l’image de Caitlin Clark du côté du Fever, son objectif n’est pas uniquement de marquer les esprits en WNBA, mais aussi de permettre à son équipe de redevenir compétitive assez vite.

« Même si je suis rookie, je veux donner de la voix. Je veux gagner le respect de chacun« , explique-t-elle. « Je veux également faire participer mes coéquipières. Plus vous essayez d’aider les autres, moins vous vous mettez de pression. Je veux juste m’amuser et être présente. »

La défense comme mot d’ordre

Derrière l’énorme potentiel de Paige Bueckers, les Wings souhaitent ouvrir une nouvelle page de leur histoire après l’exercice 2024 bouclé avec 9 petites victoires pour 31 défaites, l’avant-dernier pire bilan de WNBA juste devant les Los Angeles Sparks. Pour ce faire, Dallas a modifié son organigramme avec l’arrivée de Curt Miller en tant que General Manager et de Chris Koclanes en tant qu’entraîneur de l’équipe, assistant de Curt Miller pendant huit saisons au Connecticut Sun.

Ensemble, ils démarrent cette saison avec pour seul mot d’ordre : la défense. Le recrutement est d’ailleurs allé en ce sens. Les Wings ont récupéré la Most Improved Player en titre, DiJonai Carrington, auteure d’une saison à 12.7 points, 5 rebonds, 1.6 interception de moyenne et une sélection dans la All-Defensive First Team.

« Mon objectif est d’être à la tête de notre défense« , affirme l’arrière de 27 ans. « Je veux que tout le monde s’améliore dans ce domaine pour retourner la situation. »

Le début d’un renouveau

Après une saison dans les tréfonds de la WNBA, les Wings espèrent désormais aller de l’avant avec cet effectif composé de neuf nouvelles recrues. L’objectif de cette saison est de poser les premières pierres d’un projet à moyen et long terme devant permettre à Dallas de retrouver les premières places de la Grande Ligue féminine.

« Je pense que nous sommes toutes en train de nous découvrir et c’est pourquoi on apprécie d’être entourées les unes des autres« , développe Paige Bueckers. « On pose les fondations de ce à quoi on va ressembler cette année et pour les saisons à venir. C’est vraiment très excitant de faire partie de ce groupe. »

Les Wings ont un ultime match de présaison à jouer le 10 mai face à l’équipe japonaise des Toyota Antelopes avant de débuter la saison régulière, le 16 mai prochain, avec une réception du Minnesota Lynx, finaliste malheureuse en octobre dernier (défaite 3-2 lors des Finals contre le New York Liberty). L’occasion de voir les premiers pas officiels de Paige Bueckers et de ces nouvelles Dallas Wings en WNBA.