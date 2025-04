Chapeau de cowboy sur la tête, Paige Bueckers prend ses marques à Dallas

La ville de Dallas a peut-être perdu Luka Doncic cette année, mais elle a aussi récupéré une nouvelle star. Non pas aux Mavericks, mais chez les Wings, la franchise WNBA. Paige Bueckers a été intronisée mercredi avec les autres rookies de l’effectif Aziaha James, Madison Scott, JJ Quinerly et Aaronette Vonleh.

L’ancienne star de Connecticut a eu le droit à un cadeau de bienvenue typiquement texan, avec un Stetson offert par sa nouvelle formation. Déjà habillée aux couleurs locales, Bueckers est désormais attendue parmi les nouvelles fondations de l’équipe, deuxième pire bilan de la ligue la saison passée (neuf victoires en 40 matchs).

« Il y a beaucoup de nouveautés dans cette organisation, donc nous avons hâte de faire partie de quelque chose où l’on peut construire les unes avec les autres et créer une nouvelle sororie » s’est enthousiasmé Bueckers devant une large parterre de micros et caméras à la mairie de Dallas. Outre leur nouvelle recrue phare, les Wings ont aussi procédé à un ravalement complet en coulisses avec Chris Koclanes (ex-USC) comme nouvel entraîneur et Curt Miller, nouveau GM.

Bueckers, une rookie cadre

Dallas doit désormais rebâtir après une saison largement manquée. Plus globalement, les Wings peinent à décoller depuis la relocalisation de la franchise dans le Texas avec une seule série de playoffs remportée en neuf saisons. L’arrivée de Paige Bueckers, talent exceptionnel en NCAA et championne avec les Huskies il y a quelques semaines doit être synonyme d’un nouveau départ.

« L’objectif est de faire de Dallas un endroit où tout le monde veut jouer, et tous ceux qui sont déjà ici veulent rester » a expliqué Bueckers. « C’est simplement construire cette culture, les bases en appréciant passer du temps ensemble, jouer ensemble et être ensemble, sur et en dehors du parquet. »

Meneuse de jeu capable autant de scorer que de distribuer (19,7 points, 4,6 passes, 4,4 rebonds de moyenne en cinq ans à Connecticut), la nouvelle numéro 5 des Wings va former une paire pleine de promesses avec Arike Ogunbowale, quadruple All-Star et elle aussi capable d’évoluer aux postes 1 et 2. « Arike est électrique, elle peut marquer de partout, c’est tout simplement une scoreuse » s’est réjoui Bueckers. « J’ai hâte de lui donner de nombreuses passes décisives, écarter le jeu et lui offrir des tirs ouverts. Mais j’ai hâte d’être avec tout le monde dans l’équipe. On a des vraies guerrières. J’ai hâte de construire tout ça durant le camp d’entraînement, cette passion, l’excitation d’un nouveau système, d’un nouveau staff et d’une nouvelle équipe. »

Dallas espère cette fois avoir plus de chance avec ses choix de Draft, alors que Charli Collier et Awak Kuier, 1ère et 2e choix en 2021 ou la Française Lou Lopez Sénéchal, 5e choix en 2023 après avoir évolué avec Bueckers à UConn n’ont pas donné entière satisfaction. Satou Sabally, pick numéro 2 en 2020 et Jacy Sheldon, pick 5 l’an passé ont, elles, été échangées durant la dernière intersaison direction le Phoenix Mercury et le Connecticut Sun.