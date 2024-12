Assistant à USC, Chris Koclanes entraînera les Dallas Wings en WNBA

De nombreux postes d’entraîneurs étaient vacants en WNBA mais ils trouvent petit à petit preneur. Et après l’arrivée de Rachid Meziane au Connecticut Sun, c’est Chris Koclanes qui prend la direction des Dallas Wings.

Une arrivée qui porte la marque de Curt Miller, le nouveau vice-président et GM de la franchise texane.

Chris Koclanes fut ainsi pendant huit ans assistant de Curt Miller au Connecticut Sun puis aux Los Angeles Sparks, aidant ces équipes à établir une identité défensive. Ce qui sera essentiel pour les Dallas Wings…

De JuJu Watkins à Paige Bueckers

« Nous sommes ravis d’accueillir Chris Koclanes en tant que nouvel entraîneur des Dallas Wings », a expliqué Curt Miller dans un communiqué de presse. « Tout au long de notre long processus de recherches et d’entretiens, Chris s’est hissé au sommet et a coché toutes les cases de nos priorités. C’est un leader au service des autres qui accorde une grande importance à la connexion, à la collaboration et à un style de communication positif et cohérent. »

Il prend la suite de Latricia Trammell, qui n’avait pas réussi à emmener l’équipe en playoffs lors de cette saison.

La bonne nouvelle pour Chris Koclanes, c’est que l’équipe en a profité pour récupérer le premier choix de la Draft 2025 pour essayer de rebondir, et mieux entourer la quadruple All-Star, Arike Ogunbowale.

De quoi mettre la main sur Paige Bueckers, la star de Connecticut, pour l’assistant des USC Trojans, qui côtoie donc actuellement l’autre étoile NCAA, JuJu Watkins, qui ne pourra elle rejoindre la WNBA qu’en 2026.