En NCAA, JuJu Watkins remporte son duel face à Paige Bueckers

Il y a huit mois, LeBron James faisait l’éloge du basket féminin et de sa popularité grandissante, en parlant des « icônes » que ce dernier possède à l’université. Le joueur des Lakers citait notamment Paige Bueckers et JuJu Watkins. Les deux femmes avaient rendez-vous samedi soir, pour une rencontre attendue en NCAA, entre les Huskies de la première et les Trojans de la seconde.

Les deux équipes avaient croisé le fer lors du tournoi NCAA 2024 et Connecticut avait écarté USC pour s’offrir une place en demi-finale du Final Four. Cette fois, l’université californienne a pris sa revanche, s’imposant à l’extérieur 72-70, devant un public composé de 16 000 personnes.

« C’était génial de voir autant de monde venir pour ce match. Je ne crois pas avoir joué devant autant de personnes », a commenté JuJu Watkins, qui a marqué 25 points (à 9/16 au shoot), en plus de 6 rebonds et 5 passes dans le succès de son équipe. « Beaucoup de choses qu’elle fait sont très dures, mais elle les rend faciles », commente sa coéquipière Kiki Iriafen.

USC a dominé la première période et compté jusqu’à 18 points d’avance en début de troisième quart-temps. UConn a alors réagi et la fin de rencontre a été très serrée. Malgré ses 22 points (à 9/22 au shoot), Paige Bueckers, annoncée comme la futur première joueuse draftée en WNBA en 2025, n’a pas réussi à offrir la victoire à son université.