Il y avait beaucoup de postes vacants sur les bancs de WNBA, mais ils sont petit à petit en train de trouver preneur. Et le Connecticut Sun surprend en ayant décidé d’engager Rachid Méziane comme « head coach » !

Le Français récupère ainsi une équipe qui reste sur huit qualifications consécutives en playoffs. Autour d’Alyssa Thomas, le club a ainsi atteint les Finals en 2022, et s’il n’a jamais remporté le titre, il est une place forte de la conférence Est, avec deux dernières campagnes de playoffs terminées en demi-finale.

Ces deux dernières années, c’est Stephanie White qui dirigeait l’équipe, mais elle a pris la direction du Fever.

À 44 ans, Rachid Méziane se dit « très enthousiaste de rejoindre la meilleure ligue du monde ». Il lâchera son poste de « head coach » de Villeneuve d’Ascq le 1er janvier 2025, après cinq ans à la tête du club. Il quitte le Nord sur un titre de champion de France (2024) et une finale de l’Euroleague, perdue face au Fenerbahce.

Ancien assistant de Valérie Garnier chez les Bleues, entre 2014 et 2021, il était ensuite devenu sélectionneur des « Belgian Cats », l’équipe nationale belge, avec un titre européen à la clé en 2023.

Rachid Méziane devient donc le deuxième Français à diriger une franchise WNBA, après James Wade, champion 2021 à la tête du Chicago Sky de Kahleah Copper. Mais ce dernier est d’origine américaine, ayant été naturalisé par mariage, suite à son union avec Edwige Lawson.

