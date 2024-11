Le Fever débauche Stephanie White

Quelques heures après le renvoi de Christie Sides, qui avait pourtant ramené le Fever en playoffs, un nom circulait déjà du côté d’Indianapolis et il s’agissait de celui de Stephanie White. La rumeur avait vu juste puisque l’actuelle coach du Connecticut Sun a décidé de rompre son contrat pour relever le challenge de coacher Caitlin Clark et Aaliyah Boston, les deux dernières « Rookie Of The Year ».

Native de l’Indiana, Stephanie White connaît très bien la franchise puisqu’elle a joué quatre ans au Fever, puis l’a entraîné pendant deux ans en 2015 et 2016, en prenant la suite de Lin Dunn.

Même si elle avait atteint les Finals en 2015, elle avait ensuite préféré quitter la WNBA pour filer en NCAA, et prendre la direction de Vanderbilt. Sans grand succès puisqu’elle n’atteindra jamais la « March Madness » lors de ses quatre saisons pleines, avant d’être poussée dehors lors de l’interruption par le Covid.

Revenue en WNBA au Sun, Stephanie White a repris sa marche en avant avec 55 victoires pour 25 défaites en deux ans dans le Connecticut. Elle avait d’ailleurs remporté le trophée de « Coach Of The Year » en 2023.

« Cela n’a pas été facile », reconnaît Stephanie White à propos de son départ du Connecticut. « Mais il est certain qu’au bout du compte, c’est difficile pour moi d’être loin de ma famille. D’un point de vue professionnel et personnel, je pense que c’est la meilleure décision à prendre. »

Puisque le Sun va devoir se mettre en quête d’un ou d’une nouvelle coach, cela signifie que la saison prochaine, il y aura sept changements de coaches sur les bancs de touche de la WNBA.