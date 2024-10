Le Fever vire sa coach !

La NBA est un business, et la WNBA aussi ! Christie Sides peut le confirmer puisque la coach du Fever a appris ce dimanche qu’elle était démise de ses fonctions. Pourtant, sous sa coupe, la franchise d’Indiana avait mis fin à huit ans de disette pour retrouver les playoffs avec un bilan équilibré : 20 victoires – 20 défaites.

Sur le terrain, elle pouvait s’appuyer sur les deux dernières Rookie Of The Year, Aaliyah Boston et Caitlin Clark, mais la direction a donc décidé qu’elle n’était plus la femme de la situation pour atteindre les sommets.

« Nous sommes incroyablement reconnaissants à Coach Sides d’avoir relevé le défi de nous mener à travers une période complète de transition au cours des deux dernières saisons, tout en nous positionnant bien pour le futur », écrit la présidente Kelly Krauskopf. « Bien que de telles décisions ne soient jamais faciles à prendre, il est impératif que nous restions audacieux et déterminés dans la poursuite de nos objectifs, qui comprennent l’optimisation de notre talent et le retour d’un titre WNBA de plus dans l’Indiana. Coach Sides était une incroyable représentante du Fever et de notre communauté, et nous ne lui souhaitons que du succès pour l’avenir. »

Pour lui succéder, un nom circule, celui de Stephanie White, la coach du Connecticut Sun, vainqueur justement du Fever au premier tour des playoffs. Elle a la particularité d’avoir joué quatre ans au Fever, et d’avoir entraîné l’équipe pendant deux ans en 2015 et 2016.

C’est sous sa coupe que la franchise avait atteint les Finals en 2015. Mais ce sera compliqué d’arracher Stephanie White alors qu’elle affiche un bilan de 55 victoires pour 25 défaites en deux ans dans le Connecticut.

L’Indiana Fever est en tout cas la sixième franchise WNBA à partir en quête d’un nouveau coach, après les Dallas Wings , le Chicago Sky, les Los Angeles Sparks, l’Atlanta Dream et les Washington Mystics.