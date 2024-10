All-WNBA Teams : Caitlin Clark dans le cinq de l’année

Quelques heures avant le Game 3 à suspense entre les Lynx et le Liberty, la WNBA a dévoilé les heureuses élues dans les deux All-WNBA Teams, et Caitlin Clark (Fever) réalise l’exploit d’être sélectionnée dans le meilleur cinq. C’est la première fois, depuis Candace Parker en 2008, qu’une rookie est nommée dans la All-WNBA First Team.

Dans l’histoire de la WBNA, seules cinq rookies ont eu l’honneur d’être choisies dans le meilleur cinq de l’année, et les trois autres sont Sue Bird, Tamika Catchings et Diana Taurasi. Que des légendes !

Trois joueuses du Liberty sur dix

Rookie Of The Year, la jeune vedette d’Indiana obtient 52 voix sur 67, et seul un(e) journaliste n’a pas voté pour elle dans l’une des deux All-WNBA Teams. À ses côtés, Napheesa Collier (Lynx) et la MVP A’ja Wilson (Aces) sont élues à l’unanimité. Breanna Stewart (Liberty) et Alyssa Thomas (Sun) complètent le premier cinq.

Dans la Second All-WNBA Team, on trouve l’héroïne de la soirée, Sabrina Ionescu, entourée de Kahleah Copper (Mercury), Nneka Ogwumike (Storm), Arike Ogunbowale (Wings) et Jonquel Jones (Liberty). À une victoire du titre, le Liberty place trois joueuses dans les deux cinq de l’année.