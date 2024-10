À 10 mètres, Sabrina Ionescu terrasse les Lynx à la dernière seconde !

Et si on assistait à la plus belle finale WNBA de l’histoire ? Il faudra patienter pour le savoir, mais à l’image du Game 1 complètement fou, le Liberty et les Lynx offrent un spectacle incroyable, et cette nuit, c’est Sabrina Ionescu qui entre dans la légende avec un 3-points inscrit à la dernière seconde pour offrir la victoire à New York (80-77) dans le Game 3 sur le parquet de Minneapolis. Le Liberty reprend la main dans la série (2-1), et n’est plus qu’à une victoire de son premier titre.

Cette rencontre est le parfait négatif du Game 1 puisque les coéquipières de Breanna Stewart ont couru après le score pendant tout le match, avant de réaliser le hold-up parfait. Les joueuses de Sandy Brondello n’ont mené que deux minutes, et ont compté jusqu’à 15 points de retard dans la rencontre…

ùA la Damian Lillard

Menées 73-69 à deux minutes de la fin, le Liberty va prendre l’avantage sur un 8-0, avec un gros numéro de Jonquel Jones. Puis Sabrina Ionescu, discrète jusque là, va donner quatre points d’avance à 55 secondes de la sirène (77-73).

Devant leur public, les Lynx s’accrochent. C’est d’abord Bridget Carleton qui ramène les siennes à -2 à 34 secondes de la fin sur un lay-up.

Derrière, Sabrina Ionescu loupe un 3-points, et Napheesa Collier sanctionne aux lancers-francs après une faute en sortie de temps-mort. Il reste 16 secondes à jouer. Les Lynx ont encore une faute à donner, et elles la font à 10 secondes de la fin. La balle à Sabrina Ionescu, et à la Damian Lillard, elle balance un énorme 3-points à 10 mètres. Il reste une seconde, et les Lynx n’auront même pas la possibilité d’égaliser.

Breanna Stewart a tenu la baraque

« Je ne me rappelle même pas de ce tir… Il va falloir que je regarde la vidéo pour voir à quel point j’étais loin » réagit Sabrina Ionescu. « J’ai le sentiment d’avoir pu créer de la distance, et d’avoir un bon tir à prendre. » Bien défendu pendant tout le match, l’arrière du Liberty avait gardé le meilleur pour la fin.

« C’est assez unique. Il n’y a jamais eu de doute. Stewie nous a ramenées dans le match, elle nous a poussées à le faire, mais je me suis dit qu’au bon moment, c’était Sabrina », a déclaré Sandy Brondello. « Elle signe un tir énorme. C’est une excellente shooteuse et elle avait juste besoin d’un peu d’espace. »

Avant l’exploit de Sabrina Ionescu, c’est effectivement Breanna Stewart qui avait tenu l’équipe à bout de bras, avec 30 points, dont 22 en première mi-temps.

« Il y a beaucoup de choses qu’on n’a pas bien faites ce soir, et il va falloir vite s’en souvenir. On est heureuses d’avoir gagné, mais le boulot n’est pas fini » rappelle-t-elle. « On sait qu’on est à une victoire du titre, mais elles vont tout donner. Tout va très vite, mais on sera prête. »

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.