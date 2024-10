WNBA Finals | Après une fin de match dingue, les Lynx signent le hold-up parfait à New York !

L’affiche des WNBA Finals est excitante, entre les numéros 1 et 2 de la saison régulière, et le Game 1 entre le Liberty et les Lynx a offert un scénario dingue ! Menées de 11 points à trois minutes de la fin, les joueuses de Minnesota s’imposent finalement 95-93 sur un superbe « turnaround jumper » de leur superstar, Napheesa Collier, inscrit à neuf secondes de la fin de la prolongation. Derrière, Breanna Stewart s’ouvrira le chemin du panier, mais son lay-up frappera la planche sans tomber dans la panier. D’entrée, les Lynx récupèrent l’avantage du terrain.

Napheesa Collier HITS the game-winner for the Lynx 🎯pic.twitter.com/LZv7VR46ZO — ClutchPoints (@ClutchPoints) October 11, 2024

Une fin de prolongation à l’image de cette rencontre, complètement folle, où les joueuses se sont rendu coup pour coup. Sous les yeux d’un parterre de personnalités, comme Spike Lee et Meek Mill, c’est le Liberty, par l’intermédiaire de Jonquel Jones (24 points, 10 rebonds) qui avait pris le meilleur départ pour mener de 18 points en première mi-temps. Puis les Lynx ont grignoté leur retard grâce à Courtney Williams (23 points), Kayla McBride (22 points) et bien sûr Collier (21 points). Encore menés de 11 points à l’entrée du « money time », les Lynx vont signer un 12-0 pour prendre les commandes du match, avec une action à 4-points de Williams. Il reste alors cinq secondes à jouer (84-83).

Breanna Stewart manque le lancer de la victoire !

Balle au Liberty, et Breanna Stewart prend le shoot de la gagne à deux secondes de la sirène. Elle est contrée par Napheesa Collier. Sur la remise, cette même Stewart est trouvée par Ionescu, et les arbitres sifflent une faute sur le bras. Les arbitres vérifient que la faute a eu lieu avant la sonnerie, et Stewart se retrouve avec les lancers de la victoire. Elle met le premier, et devant 18 000 personnes debout, elle loupe le second. Prolongation !

Breanna Stewart's missed free throw leads to OT in Game 1 of the WNBA Finals between the Liberty and Lynx 🍿pic.twitter.com/zMV6H5sfda https://t.co/HyDp1jqOVy — ClutchPoints (@ClutchPoints) October 11, 2024

Le Liberty a laissé passer sa chance, et les coéquipières de Sabrina Ionescu manquent leurs six premiers tirs. Mais les Lynx n’en profitent pas et Jonquel Jones ramène le Liberty à -2 (89-87) puis égalise (93-93). La suite ? C’est ce superbe panier de Collier, et ce nouveau raté de Stewart au buzzer…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.